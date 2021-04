DEJVID BEKAM SVAKIM IZLASKOM IZ KUĆE ZARADI NEVEROVATAN NOVAC: Slavni fudbaler je pokretna reklama, niko ne uzima pare kao on

Dejvid Bekam je kao fudbaler zarađivao basnoslovne sume para, ali čini se da je to ništa u odnosu na novac koji danas zarađuje.

Slavni Englez svaki dan zaradi 55.000 evra! I to na bizaran način! On je sklopio godišnji ugovor težak 20 miliona evra. Prema ovom ugovoru on je obavezan da pri svakom izlasku iz kuće koristi jedan određeni parfem, nosi sat izvesne firme i odela jednog brenda!

"Dejvid Bekam je međunarodna zvezda i njegovo samo ime je postalo brend" - piše u ugovoru.

Bekam je svoje poslovanje nedavno proširio i na Maserati, pošto je postao ambasador, a potvrdio je i da će glumiti u Diznijevoj seriji za šta je potpisao milionski ugovor.

Ipak, nije sve tako bajno u domu Bekamovih koji su prošle godine platili 25 miliona evra za penthaus na Floridi.

Supruga Viktorija pravi velike gubitke sa svojom modnom kompanijom. Prema izveštajima medija, Viktorija Bekam je od 2008. godine do danas napravila 50 miliona evra duga. Revizorske kuće su je upozorile da bi ti gubici mogli postati mnogo veći, ali je ona za sada istrajna u nameri da kompanija živi.

Kurir sport