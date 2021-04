SJAJAN GEST CRVENO-BELIH: Zvezdaši se družili sa mališanima iz Zvečanske na Veliki petak! VIDEO

Crvena zvezda je u saradnji sa Centrom za zaštitu odojčadi, dece i omladine Beograd sa sedištem u Zvečanskoj ulici organizovala druženje sa decom iz ove ustanove. Događaju je prisustvovalo pedeset mališana koji su imali priliku da upoznaju prvotimce Milana Borjana, Aleksandra Kataija, Slavoljuba Srnića, Marka Gobeljića, Marka Ćopića, kao i bivšeg igrača Boška Đurovskog.

Zvezda je na ovaj način nastavila uspešnu saradnju sa institucijom u Zvečanskoj ulici. Deca su na Veliki petak imala priliku da farbaju jaja i da uživaju u igri sa loptom sa fudbalerima tima. Crvena zvezda je još jednom pokazala da je društveno-odgovoran kolektiv i da je njen značaj mnogo veći od fudbalske i sportske delatnosti.

Kapiten crveno-belih Milan Borjan naglasio je da mu je čast i privilegija da učestvuje u ovakvim akcijama sa decom.

- Drago mi je što smo danas došli da se družimo mališanima iz Zvečanske. Uvek treba pomagati i izlaziti u susret, pogotovo kad su deca u pitanju. Ponosan sam i čast mi je što me toliko dece voli. Ja im vraćam učinkom na terenu i neka nastave da podržavaju Crvenu zvezdu. Mnogo puta sam o tome pričao. To je velika čast i privilegija. Ne postoji lepši osećaj nego istrčati na punu Marakanu i podići pehar pred navijačima kao kapiten. Nadam se da ću to raditi još mnogo godina - istakao je momak rođen u Kninu.

Slavoljub Srnić se sa zadovoljstvom odazvao ovom događaju.

- Moram da pohvalim ovu akciju. Svim simpatizerima Zvezde i nama koji smo u klubu poznatijih ljudi je ovo obaveza. Lepo sam se snašao u farbanju jaja. Sinoć smo osvojili titulu, čestitam klubu, kao i svim zvezdašima. Međutim, uvek se trudim da nađem vremena za ovakve akcije. Ovo su najlepše stvari koje nije teško ispoštovati i vrlo rado se pojavljujem kada me klub pozove – rekao je Šapčanin.

Aleksandar Katai je objasnio zbog čega su značajna ovakva druženja.

- Uvek je lepo da se organizuju ovakve stvari. Drago mi je što su došli da budu sa nama. Treba sve više igrača da dođe, da se odaziva na svaku akciju bez obzira na okolnosti. Normalno, svi želimo da budemo sa svojim porodicama, ali treba da nalazimo vremena za ovakve stvari i da ih što više bude u budućnosti – zaključio je Katai.

