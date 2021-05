PRVI ZAJEDNIČKI INTERVJU LUKE I SOFIJE: Sin je centar našeg sveta, planiramo novo proširenje porodice!

U prvom zajedničkom intervjuu Luka Jović i Sofija Milošević pričali su o stvarima o kojima do sada niste mogli da čitate. Luka je pored fudbala govorio i o roditeljstvu, ljubavi sa Sofijom, proširenju porodice... Prelepa manekenka govorila je o svom prvom nasledniku, o tome kako su Luka i ona velika deca, o osećanjima dok njen izabranik nosi srpski dres, zatim njenim planovima u karijeri i brojnim drugim zanimljivim temama.

Jedan od najboljih srpskih fudbalera i jedna od naših najlepših manekenki (preciznije rečeno - najlepša) otvorili su dušu Kuriru.

Luka Jović

Za početak fudbal - porodica zvana Ajntraht na pragu je da odvede tim do Lige šampiona. U čemu je tajna uspeha?

- U profesionalnom fudbalu, naročito u klubovima koji imaju visoke ciljeve kakav je Ajntraht, jedan od najvažnijih elemenata je atmosfera. Ukoliko imate dobar ambijent, a to znači da se razumete sa saigračima, trenerom, stručnim štabom i ostalima s kojima se svakodnevno viđate, dolazite do toga da delujete i na terenu kompaktno. E, tako je u Ajntrahtu! Nema neke velike tajne, suština je da se dobro slažemo u svakom smislu i to se vidi po rezultatima.

Kako ste zadovoljni svojim igrama?

- U poslednje vreme to je na nivou zbog kojeg mogu da budem zadovoljan! Dugo nisam igrao, bilo je problema i sa povredama. Ovo je bila teška sezona i godina za mene. Još je rano da donosim zaključke, ima još maltene mesec dana do završetka prvenstva.

Koliko vam za uspešne igre na terenu znači podrška porodice? U najtežim momentima otac je bio uz vas i branio vas od svih kritičara, isto tako i Sofija.

- Bez podrške najbližih ne bih bio ovde gde sam danas, oni su uz mene od malih nogu. Želim da te iste principe usadim i u svoju decu, da im budem vetar u leđa čime god da odluče da se bave. Sofija je uvek tu za mene i mnogo mi znači što u svakom trenutku mogu da se oslonim na nju.

Stižete li da pored profesionalnih obaveza pomognete i oko deteta, na primer kada je reč o menjanju pelena, kupanju i sličnim obavezama?

- Trudim se da, bez obzira na poslovne obaveze kojih srećom ima puno, budem tu za svoju buduću suprugu i da joj pomognem oko svega što mogu. Naravno, kad imam dovoljno vremena promenim detetu pelene i slično. Uopšte ne bežim od toga.

foto: Profimedia

Imate dva naslednika, da li planirate još širu porodicu?

- Tako je, imam dva sina na koja sam najponosniji, ali voleo bih da u budućnosti dodatno proširimo porodicu. Neretko se šalim da bih bio najsrećniji kada bih mogao da izgradim sopstveni fudbalski tim - uz osmeh zaključuje Jović i kaže nam da dodamo „smajli“ pored želje za celim timom.

Sofija Milošević

Koliko vam je dolazak na svet sina Alekseja promenio život?

- Uloga roditelja je za mene najveća i najvažnija uloga. Aleksejev dolazak na svet oboje nas je mnogo promenio, sada je sva pažnja usmerena na njega, na njegove potrebe, sve ostalo je manje važno i pada u drugi plan.

Rekli ste nedavno „vi umete da gubite, Luka - ne, on je rođeni pobednik“. Da li ste se takmičili u nekoj društvenoj igri i ko je imao više uspeha?

- Ha-ha-ha... Luka definitivno mnogo gore gubi od mene. Mi smo kao mala deca, stalno se nešto igramo i šalimo, a nedavno sam rekla da Luka ima mentalitet pobednika, jer koliko god da nešto deluje nedostižno, on se tome posveti 110 odsto i reši da prevaziđe prepreke i uspe, bilo da su u pitanju poslovni potezi ili najobičnija društvena igra.

Da li se nervirate dok gledate Lukine utakmice?

- Uh, moram da priznam - da! Trudim se da ostanem pribrana, ali ima momenata kad kod kuće vičem i navijam iz sveg glasa.

A kako vam je onda kada Luka igra za Srbiju, to je verovatno dupli pritisak?

- Ja sam zaista veliki patriota, obožavam svoju zemlju i uvek se radujem kad Luka igra za nas. Vatreni sam navijač, ali se uvek trudim da mu ne stvaram dodatni pritisak, mada mi nije svejedno.

Je l’ vam fudbal sam po sebi zanimljiv kao sport ili ga pratite samo zbog Luke?

- Oduvek sam pratila sportove, ali fudbal sam zavolela uz Luku. Kad ste stalno okruženi nečim i kad vaš partner živi taj život, sasvim je prirodno i normalno da to postane i deo vaše svakodnevice.

Koje su poslednje reči koje kažete Luki kada odlazi na utakmicu?

- Hmm, možda će zvučati patetično, ali uvek mu kažem da ga volim i da sam ponosna na njega, bez obzira na ishod utakmice.

Kako ćete provesti predstojeći praznik?

- Ove godine za Uskrs najverovatnije ćemo biti u Srbiji i provešćemo ga u krugu porodice i najbližih.

ZANIMLJIVO Uskoro i 50. gol za Srbiju! Do sada ste postigli čak 49 golova u srpskom dresu, ako gledamo sve starosne selekcije. Kada možemo da očekujemo jubilarni 50. gol? - Ha-ha-ha, interesantno pitanje. Nadam se što pre. Trudim se da koristim svaki minut maksimalno. Najvažniji je rezultat reprezentacije, a ako bude i mojih golova, onda je to pun pogodak.

SKLADAN PAR, LJUBAV CVETA Nema ljubomore, Luka mi je najveća podrška Vi imate mnogo razumevanje za život profesionalnog vrhunskog sportiste, uz njega ste gde god da igra, a kako je s druge strane? Da li Luka razume vaš poziv i je li ljubomoran? - Tako je, kao porodica smo uz Luku gde god on igra. Imam tu sreću da se bavim poslom koji ne zahteva da budem na jednom mestu, već mogu da radim iz bilo kog grada. Olakšavajuća okolnost je i ta što smo do sada živeli u gradovima koji zaista važe za modne prestonice, tako da su nam se i poslovni planovi poklopili. Luka je moja najveća podrška, raduje se svakom mom uspehu i samim tim što zna koliki sam profesionalac u poslu. Tu nema mnogo prostora za ljubomoru.

O REPREZENTACIJI Oduševljen sam što narod veruje u nas! Konačno smo dočekali sjajnu klimu u reprezentaciji Srbije. Da li osećate podršku naroda i koliko se situacija promenila nabolje? - Da, stvarno je super! Krenuli smo dobro, osvojeno je sedam bodova, a mogli smo i svih devet. Pokazali smo karakter, rezultatski se vratili u mečevima protiv Irske i Portugala. Situacija se promenila nabolje. Novi selektor i stručni štab doneli su novu energiju, i to se vidi. Imam utisak da narod veruje u nas da možemo u Katar, a na nama je da pokažemo u nastavku kvalifikacija da je taj utisak opravdan. Verujem da će se o prvom mestu odlučivati u Lisabonu. Srbija ima snagu i kvalitet da bude najbolja na kraju kvalifikacija.

RODITELJSTVO NA PRVOM MESTU, A BLISTA I NA MODNOJ PISTI Sofija isto potpisala ugovor u Frankfurtu foto: Privatna Arhiva Sofija Milošević nam je otkrila da je i ona parafirala ugovor u Frankfurtu... - Pre malo više od mesec dana potpisala sam ugovor sa prestižnom modnom agencijom u Frankfurtu, tako da se polako vraćam svojim korenima i svetu modelinga. Imala sam priliku da sarađujem s jednim od najpoznatijih svetskih fotografa i radim na kampanji za čuvenog nemačkog dizajnera Elijasa Rumelisa. Otvoren je i novi SofiMilo atelje, nedavno sam izbacila novu kolekciju, a ovih dana spremam još jedno veliko iznenađenje - u pitanju je ekskluzivna limitirana serija haljina koja će zaista biti nešto posebno.

Sasuolo u seriji od četiri pobede, Atalanta želi da osigura mesto u Ligi šampiona, u poslednjih sedam kola ispustila je samo dva boda. Gosti su favoriti s kvotom 1,55, ali Sasuolo je od decembra dao gost na svakom meču kod kuće, a igra GG plaća se sa 1,43. Pogledajte sve Mozzart kvote za meč Sasuolo – Atalanta.

Kurir.rs/ Miloš Bjelinić Foto: privatna arhiva