DOKAZAO SE ISKUSNI GOLGETER ĐAVOLIMA: Edison Kavani i sledeće sezone u Mančester junajtedu!

Urugvajski napadač Edison Kavani blizu je dogovora da produži saradnju sa Mančester junajtedom na još godinu dana, preneo je večeras Bi Bi Si.

Kavani je u Mančester stigao u oktobru nakon sedam godina provedenih u Pari Sen Žermenu, i potpisao ugovor na jednu sezonu, uz mogućnost produžetka na dodatnih 12 meseci.

Menadžer Mančestera Ole Gunar Solšer insistirao je na Kavanijem ostanku i prema najnovijim informacijama veoma je blizu da se postigne dogovor o novom jednogodišnjem uguvoru.

foto: Profimedia

"On dobro zna šta ja osećam prema njemu i koliko bih voleo da bude sa nama i sledeće sezone. Edinson je mnogo više od običnog golgetera. Pravi lider na terenu, koji pokreće sve igrače oko sebe. Oduševljen sam njegovom igrom. Dajem sve od sebe da ostane. Uveravam ga da je Old Traford potpuno drugačiji sa navijačima. Iskreno se nadam da će se u to uveriti i sam sledeće sezone", izjavio je Solšer.

Argentinska Boka Juniors želi da Kavanija vrati u Južnu Ameriku, ali prema poslednjim informacijama Solšer je uspeo da ga ubedi da ostane još jednu sezonu.

Beta