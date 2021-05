USKRS KOD DRAGANA DŽAJIĆA: Podetinjio sam sa unucima Lukom, Ognjenom i Vidom, uživam u njihovom odrastanju (FOTO)

Uskrs kod Dragana Džajića! Poslednjih godina legendarni fudbaler Crvene zvezde najradosniji hrišćanski praznik proslavlja u društvu svojih unučića Luke, Ognjena i Vida. Čuveni Džaja kaže da je neizmerno srećan u društvu svojih potomaka, koji mu svaki dan čine lepšim, a posebno Uskrs, kada se u domu Dragana i Branke Džajić, okupi cela porodica.

- Volim Uskrs! U pravom smsilu reči, to je najradosniji porodični praznik kod nas Srba. Uvek sam mu se radovao, kao dete, kada smo ga skromno obeležavali zbog okolnosti u kojima smo živeli, a onda i kasnije, kada sam postao otac i danas kada sam deda – priča za Kurir Dragan Džajić I dodaje:

- Naravno, Luku, Ognjena i Vida čela korpa sa šarenim jajima, iz koje će oni izabrati ono koje im se svidi. I pokloni. (smeh) Još su mali, nisu svesni značenja praznika, ali se vidi da ga vole i da je poseban u njihovim malim životima.

Porodična kuća Džajića biće puna za Uskrs, sa jačim polovinama i decom doći će ćerke Sanja i Dragana.

- Mi smo stalno zajedno. Prava smo porodica, a za Uskrs to će biti nešto stvarno posebno. Već rekoh, to je najlepši praznik. Praznik koji sve raduje. Jednako i mlade, kao i nas starije. I zato ga treba negovati. Želim svima da Uskrs provedu u sreći i blagostanju, u društvu svojih najmilijih.

Kada priča o unucima, iz svake reči Dragana Džajića vidi se koliko mu znače i koliko je brižan kao deda.

- Svaki čovek živi za svoje potomstvo. Biva neizmerno srećan. Pogotovo kad dobije unučad. Izuzetno sam srećan, svaki trenutak sa njima čini mi veliko zadovoljstvo. Relaksiraju me. Svaki dan od njih saznajem nešto novo. Njihovo odrastanje je nešto neverovatno, nešto što me ispunjava i čini srećnim i radosnim.

Džaja nam otkriva da je svaki od dečaka poseban i da i kao svako dete donosi veliku radost starijima.

- Branka i ja ne razdvajamo bilo koga. Imamo isti odnoso kao sa ćerkama. Volim ih podjednako. Neko od njih trojice nekad nešto kaže, pa se smejemo, onako dečije, nevino… Radost i njihov osmeh me ispunjavaju. Gledam da uživam u svakom trenutku koje provodim sa njima.

Pitali smo Dragana Džajića da li neko od trojice mališana, Luke, Ognjena i Vuka ima sklonosti ka sportu, iako su još mali.

- Luka kao najstariji, petogodišnjak najviše voli automobile, ali i loptu. Vid i Ognjen su baš mali. Kad me vidi, Luka traži ključ od auta, kako bi mogao da ga otključa i otvori vrata. Čak i razlikuje automobile, pa mi objašnjava koji je koji dok se šetamo. Videćemo kako će se to razvijati kod njih što se tiče sporta. Neću im nametati bilo šta. Voleo bih da se bave sportom, da neko od njih bude fudbaler. Ako budu talentovani, sami će izabrati. Moja želja je da porastu, pa da mogu da ih vodim na utakmice, ali tek kada se vrati publika. Da osete atmosferu, jer ovo sada, sablasno prazno, ne liči na bilo šta. Luku ću da vodim čim bude prilike, čim dozvole povratak gledalaca – istakao je Dragan Džajić.

Crvena zvezda

Dupla kruna, ole!

Dragan Džajić redovan je na utakmicama Crvene zvezde. Kao počasni predsednik kluba zadovoljan je sezonom koja je pri kraju.

- Najvažnije je da su momci osvojili titulu! Voleo bih da uzmu i Kup. Za tu utakmicu treba se dobro spremiti, jer će biti na kraju sezone. Ne sme biti opuštanja, to u Zvezdi nije dozvoljeno. Zna to Dejan Stanković dobro. Raduje me što superiorno igraju i što su na dominantan način osvojili titulu – jasan je Dragan Džajić.