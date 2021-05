VOŽDOVAC GOSTUJE MLADOSTI Predrag Rogan: Sa mnogo samopouzdanja idemo u Lučane

"Još jedno teško gostovanje, jedno od najtežih u ligi. Mladost igra izuzetno kao domaćin, na svom terenu imaju samo dva poraza, od Crvene zvezde i Zlatibora. Mi smo u prethodne dve utakmice pokazali da se na Voždovac može ozbiljno računati, momci su pokazali karakter. Samopouzdanje raste i upravo na krilima tih pobeda, ali prizemni i maksimalno koncentrisani, ulazimo u utakmicu i nadamo se pozitivnom rezultatu", rekao je Rogan za klupski sajt.

Fudbaleri Voždovca igraju u utorak od 18 časova u Lučanima protiv Mladosti, utakmicu 35. kola Super lige Srbije.

foto: Starsport©

Beogradska ekipa u utakmicu ulazi posle dve uzastopne pobede, na 12. mestu na tabeli sa 44 bodova, dva više od Rada koji je prvi u zoni ispadanja. Mladost je osma sa 48 bodova.

"Sam koncept lige u kojoj igra 20 klubova a šest ispada, jedan dobar rezultat pomera te gore na tabeli, jedan loš rezultat i već si u zoni ispadanja. Svi smo bili spremni na izazove koje takav koncept donosi. Svedoci smo da je svaka lopta, svaki duel, svaki kontakt važan. Tako i pripremam svoje momke i mislim da će upravo taj momenat presuditi, mentalna stabilnost i mirnoća, ambijent u svlačionici", naveo je Rogan.

"Kod nas je to trenutno na izuzetnom nivou, napravili smo smo izuzetnu koheziju i sinergiju i verujemo da će nas to dovesti do cilja", dodao je trener beogradske ekipe.

U prvom delu sezone Voždovac je na svom stadionu pobedio Mladost sa 3:2.

(Beta)