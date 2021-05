GDE SU PARE?! Partizan je zaradio 20 MILIONA EVRA, a Sumi duguje 400.000, Asanu i Nathu 200.000... VAZURA I VUČELIĆ ZAĆUTALI!

U sezoni kad je Partizan zaradio oko 20 miliona evra, Takuma Asano je napustio klub zbog neizmirenih plata! Kurir vam donosi sve detalje prihoda i dugova crno-belih u ovoj sezoni!

Klub iz Humske zaradio je od prodaje igrača 16,2 miliona evra. Prihod od učešća u kvalifikacijama za Ligu Evrope iznosi 1,1 milion evra. Kad se na to doda i generalno sponzorstvo Telekoma Srbije, koje, nezvanično, iznosi više od dva miliona evra, dolazimo do čak 20 miliona zarade u samo jednoj sezoni (uz ostale sponzore). To je bela strana, a crna glasi: Takuma Asano pobegao je iz Partizana zbog dugovanja.

Kako to da u sezoni tolikih prihoda crno-beli ostanu bez jednog od najboljih igrača zbog neizmerenja plata? Informacije da se Asanu duguje samo 30.000 evra nisu istinite. Prema saznanjima Kurira, ta suma je višestruko veća. A kad smo kod Sume, dug prema njemu iznosi čak 400.000 evra. Ogromna su dugovanja i prema Nahtu (kao i za Asana preko 100.000 evra), ali i ostalim sadašnjim i bivšim fudbalerima.

Odgovor na pitanje o svim ovim dugovanjima u godini velikih prihoda pokušali smo da dobijemo od čelnika Partizana. Bezuspešno. Ni Vučelić, ni Vazura, a ni Ilijev nisu se javljali na pozive iz Kurira. Nije problem što se oni ne javljaju novinarima, već što ne daju odgovore na brojna pitanja armiji navijači Partizana. I to tako cele sezone! Ne vodi se iz senke veliki klub, to je nedostojno nivoa Partizana, mutno, sumnjivo...

Prihodi Partizana za sezonu 2020/21. Transferi Filip Stevanović 8.500.000 evra Umar Sadik 5.000.000 evra Nemanja Nikolić 1.300.000 evra Nemanja Miletić 550.000 evra Uroš Vitas 550.000 evra Đorđe Ivanović 300.000 evra Sponzorstva Glavni sponzor 2.000.000 evra Ostali sponzori 500.000 evra UEFA Učešće u Evropi 1.100.000 UKUPNO: 19.800.000 evra

Kurir sport / M. B.