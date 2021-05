NAPREDAK OSLABLJEN DOČEKUJE ČUKARIČKI: Pobeda je imperativ za opstanak u eliti

Posle pobede nad odličnom ekipom TSC u Senti Čarapani su odahnuli, a sada im predstoji vrlo važna utakmica sa Čukaričkim na stadionu “Mladost”.

O predstojećoj utakmici, ključnoj u borbi za opstanak razgovarano je na današnjoj konferenciji za novinare.

-Još jedan susret u nizu, a ako pobedimo 99,99 posto bi završili posao oko opstanka. I da tradicija nije takva, igramo sa jednom od najboljih naših ekipa. Neće biti lako, ali nije bilo lako ni u januaru, kada smo počinjali sa 18 bodova. Očekujem tešku utakmicu, ali i novi trijumf, obećava šef Stručnog štaba Napretka Milan Đuričić Đumi.

Kadrovska situacija je zabrinjavajuća, ali mora se sa onima koji su spremni za odlučujući meč sezone.

-Ostali smo bez Saše Marjanovića, pored Alena Melunovića, našeg najboljeg igrača. Povredio se posle pola sata igre protiv Mačve i ne možemo i dalje da računamo na njega. Van takmičarskog pogona su i Miloš Milovanović i Luka Milunović, dobili su koronu, ali tim koji počne je najbolji i očekujem da svi pruže maksimum i da završimo sezonu na najbolji način i izborimo opstanak, ističe kormilar Napretkovog broda koji se približava luci spasa.

Marko Bačanin je sa dva gola protiv TSC bio junak meča, a šta dalje.

-Fudbal je kolektivna igra, u kojoj zdrav kolektiv, a naš to jeste i atmosfera je sjajna, na svakoj utakmici izbaci nekog pojedinca. U Senti sam to bio ja, sledeći put će biti neko drugi, ali najvažnija je pobeda. Sigurno da sam srećan zbog nekih ličnih dostignuća, ali to je plod dobre igre celog tima i verujem da ćemo nastaviti još bolje, nada se povoljnom ishodu mladi rezervista i golgeter.

Milan Đuričić je analizirao prolećnu sezonu:

-Mnogi pokušavaju da omalovaže naše rezultate, a ne bi to smeli. Moj najkraći komentar je: kada bi se plaćao porez na gluposti, mnogi bi morali da ćute. Naša serija, inače traje duže, još od pobede u Užicu. Od te utakmice, izgubili smo samo od Crvene zvezde, igrali nerešeno protiv Metalca u Gornjem Milanovcu i pobedili sve ostale. I na te smešne optužbe, ponoviću još jednom najkraći odgovor – kada bi se plaćao porez na gluposti, mnogi bi morali da ćute!

Utakmica između Čarapana i beogradskih belo-crnih igra se sutra, sa početkom u 18 sati, na stadionu pod Bagdalom.

Ž. M.