STANOJEVIĆ: O Asanu nemam lošu reč, ali imam jednu zamerku! VIDEO

Trener Partizana Aleksandar Stanojević govorio je na konferenciji za medije o iznenadnom odlasku Takume Asana iz kluba.

Japanac je posle utakmice sa Proleterom napustio Humsku, a da se nikom u klubu nije javio.

Šef stručnog štaba crno-belih, ipak, nije potezao za teškim rečima kada je Japanac u pitanju.

"Ja o Asanu ne mogu da kažem nijednu lošu reč! Bio je izuzetan profesionalac, odavno nisam upoznao takvog. Nije prijatno to što se desilo, ali razumem ljudske različitosti, drugačije kulture. On je imao mogućnost da o svemu priča sa nama, nije to uradio, mogao je i da obavesti klub u poslednjih 15 dana, da pošalje pismo upozorenja, ali ni to nije učinio. To je jedina zamerka koju imam za njega. Mogli smo da probamo da rešimo problem. Moramo da shvatimo da smo svi mi različiti, u Japanu šef stanice kad mu voz kasni dva minuta hoće da izvrši samoubistvo. Žao mi je, mnogo će nam nedostajati", rekao je Aleksandar Stanojević.

Stanojević je dodao i da nije lično doživeo Asanov odlazak.

"Mene ništa lično ne pogađa, pogotovo kada su u pitanju stranci koji su tu kratko. Nemam problem sa tim, nisam ljut na Asana što je otišao. Možda bi me pogodilo da je to uradio igrač kojeg dugo poznajem, koji je ponikao iz naše škole, pa da napravi tako nešto."

