FUDBALER PARTIZANA ODLEPIO ZA MELESKINJOM IZ MIRIJEVA! Egzotična influenserka osvojila mladog asa crno-belih! FOTO

Mladi fudbaler Partizana Svetozar Marković (21) uživa u ljubavnoj vezi sa Magdalenom Onjiom, prelepom Beograđankom koja vuče korene iz Nigerije.

Magdalena je modna influenserka i izuzetno je popularna na društvenim mrežama. Ova mlada dama na Instagramu ima gotovo 37 hiljada pratilaca.

Ova egzotična lepotica je rođena u Beogradu, odrasla je u naselju Mirijevo, ali njen deda je Nigerijac.

"Tatin otac je bio iz Nigerije, a roditelji su mi rođeni u Srbiji. Samim tim ja sam četvrtinu Nigerijka. Deda je došao iz Lagosa za Beograd da studira, a baka je u Beograd došla zbog posla. Nekako su im se putevi ukrstili i to je sve što znam. Često me kritikuju da suviše potenciram svoje poreklo, ali ne slažem se s tim. To je deo mog identiteta i nešto po čemu sam prepoznatljiva", kaže za "Redportal" Magdalena.

Magdalena i Svetozar su već dve i po godine u ozbiljnoj vezi i važe za jedan od najlepših mladih parova. Upoznali su pre nego što je mladi štoper postao igrač grčkog Olimpijakosa. Na leto 2019. Magdalena se sa dečkom preselila u Atinu, a prošlog avgusta usledio je povratak u Beograd, pošto je Sveta dogovorio pozajmicu sa crno-belima.

Magdalena ne krije da je zbog svog dragog zavolela fudbal.

"Pratim apsolutno svaku Svetinu utakmicu. Obožavam da gledam njegove mečeve i zbog njega sam zavolela fudbal, a mislila sam da nikad neću. Trenutno zbog situacije nije moguće ići na utakmice tako da ga bodrim od kuće, ali mi mnogo nedostaje atmosfera i sam stadion. Živimo u takvom društvu da, kada se zabavljate sa sportistom, odmah kreću priče o tome da imate skrivene namere. Dobijala sam svakakve komentare, i pozitivne i negativne. Iskreno, više je bilo negativnih", kaže zgodna Nigerijka.

U periodu kada su granice bile zatvorene zbog pandemije korona virusa, Magdalena i Svetozar su bili razdvojeni, pa su morali da održavaju vezu na daljinu.

"To nikome ne bih poželela. Hvala Bogu, izdržali smo, ali mislim da ne bi svako. Bilo je mnogo teško. Veza mora da bude puna poverenja, dobre komunikacije i ljubavi da bi uopšte bilo šanse da uspe. Bilo je dana kada sam mislila da ću poludeti, ali nekako i to prođe. Svakog dana bilo je po nekoliko video-poziva, po ceo dan smo slali poruke... Najviše me smiruje kada dođem kući i sačeka me moj dečko", kaže zanosna crnka.

