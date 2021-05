DEBITOVAO NA GOLU ČUKE Novak Mićović: Bilo je treme u Kruševcu, ali one pozitivne!

Pre dve godine za Čukarički je debitovao Đorđe Petrović. Prvi put je u zvaničnim mečevima ovaj čuvar mreže zaigrao u duelu protiv lučanske Mladosti septembra 2019. godine. I od tada je prvi čuvar mreže Brđana, čiji je gol branio u 57 navrata.

U međuvremenu, Petrović je postao standardni mladi reprezentativac Srbije, stigao je čak i do dresa „A“ selekcije, a u ovoj sezoni je golman koji je najviše puta sačuvao svoju mrežu u Super ligi, čak 17 puta! Logičan sled okolnosti, Petrović je na izlaznim vratima Čukaričkog, interesovanja za usluge mladog golmana Čukaričkog ima pre svega iz liga velike petorke.

Naravno, na Banovom brdu u međuvremenu nisu sedeli skrštenih ruku, u fabrici golmana Olivera Kovačevića, nekadašnjeg reprezentativnog čuvara mreže, a sada trenera u stručnom štabu belo-crnih, pojavio se novi talenat. Novak Mićović je šansu dobio u izuzetno zahtevnom meču protiv Napretka u Kruševcu, a svoj posao odradio je izuzetno dobro.

Da nije bilo nesrećnog odbitka i potom pogotka Miloševa u prvom minutu nadoknade, već na debiju za prvi tim, Mićović bi sačuvao svoju mrežu. Ovako, sjajan utisak pokvario je krajnji rezultat.

- Pre utakmice sam dobio instrukcije od trenera Olivera Kovačevića, pre svega da sačuvam mirnoću. Treme je bilo, ali one pozitivne. Na kraju je sve proteklo kako sam zamišljao. Osim naravno pogotka Napretka za pobedu u finišu meča, malo je nedostajalo da mreža ostane mirna – kazao je Novak Mićović, trinaesti „bonus“ igrač koji je ove sezone obukao dres prvog tima Čukaričkog.

Odbranio je Mićović u 27. minutu susreta ono što bi malo koji golman mogao. Krenuo je napadač Kruševljana Ćuković sa svoje polovine, bila je to situacija „jedan na jedan“.

- Čak se ni ne sećam koji je igrač protivničkog tima bio u toj akciji. Krenuo je ka meni, sačekao sam ga, postavio se i „pročitao“ ga, na kraju sam uspeo da obranim. Nije bila laka situacija, tu je svakako igrač u većoj prednosti, golman u hendikepu. Bilo je još dobrih intervencija, zaista sam zadovoljan posle debija u dresu Čukaričkog u mečevima prvog tima. Stiglo je mnoštvo čestitki posle utakmice – zahvalio se svima Mićović.

Mićović je već dugo na Banovom brdu. Kao golman je debitovao kod tadašnjeg trenera mlađih kadeta Vladimira Kožula, potom je prošao kadetski i omladinski staž.

- Bio sam pre toga u Crvenoj zvezdi, sa 13-14 godina sam došao u Čukarički. Igrao sam na poziciji zadnjeg veznog, ali sam se potom odlučio da stanem na gol posle dve godine. Otac Vladimir je takođe bio čuvar mreže, nosio je dres Crvene zvezde, završio karijeru u azerbejdžanskom Nefčiju. Sećam se prvog mog meča u mlađim kadetima, protiv Lokomotive, potom sam prošao čitavu omladinsku školu Čukaričkog i evo me sada u prvom timu.

Na početku tekuće sezone Mićović je bio pozajmljen članu Prve lige Srbije, ekipi IMT-a, gde je sticao dragoceno iskustvo.

- Velika je razlika između omladinskog i seniorskog fudbala, u to sam imao priliku da se uverim upravo dok sam nosio dres IMT-a. To iskustvo mi je mnogo pomoglo. Prva liga Srbije je pre svega fizički zahtevija, veći je intenzitet igre, dok je u Super ligi sve to na još višem nivou.

Zahvalio se Mićović i starijim kolegama u Čukaričkom, Nemanji Beliću i Đorđu Petroviću.

- Dali su mi podršku, pričali šta treba da radim, hvala im na tome.

Poželeo je Mićović svom starijem kolegi Petroviću da uskoro ostvari dobar transfer, uz nadu da će to njemu otvoriti još više prostora u narednoj sezoni.

- Petrović je sjajan golman i zaslužuje da igra u mnogo jačoj ligi. Samim tim meni bi se otvorio dodatni prostor, ne bih imao ništa protiv da krenem njegovim putem i da branim na tom nivou za Čukarički bar naredne dve sezone. Iskreno se nadam da ću i do kraja sezone dobiti priliku u još nekom od preostala tri susreta.

Otkrio je Mićović i ko su mu golmanski idoli.

- Nojer i Ter Štegen. Oni su mi zaista top golmani. Nojer pre svega zbog toga što sjajno igra nogom, a Ter Štegen ima vrhunske intervencije.

Na pitanje ko je najbolji golman u Super ligi Srbije, Mićović je odgovorio „kao iz topa“.

- Petrović! To pokazuje i statistika i sve ono što je učinio u ovoj sezoni.

Naravno, golman Brđana je prezadovoljan i onim što je kompletna ekipa učinila ove sezone, pre svega zbog činjenice da je obezbeđena Evropa.

- U Super ligi ovo je jedna od najboljih sezona Čukaričkog u istoriji. Evropa je obezbeđena, i to pet kola pre kraja, sa 15-16 bodova prednosti u odnosu na najbliže pratioce. Zaista smo svi prezadovoljni onim što je učinjeno.

Mićović je prošao i mlađe reprezentativne kategorije Srbije, poslednji put je oblačio dres mlađih omladinaca.

- Završio sam sa selekcijom do 19 godina, nadam se da će doći i poziv za mladu reprezentaciju Srbije. Imao sam zapaženih partija u dresu Srbije, posebno protiv Rumunije kad smo igrali baš na stadionu Čukaričkog, tad sam odbranio i jedanaesterac protivničkom igraču – podsetio se Novak Mićović.

