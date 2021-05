OGLASIO SE I TRENER ĐAVOLA: Solsker pozvao navijače da budu civilizovani!

Trener fudbalera Mančester junajteda Ole Gunar Solšer pozvao je danas navijače svog tima da budu "civilizovaniji" u svojim protestima protiv vlasnika kluba, porodice Glejzer.Navijači su u nedelju ušli na teren, pa je zbog bezbednosti odložen meč protiv Liverpula na Old Trafordu.

Solšer je ocenio da navijači imaju pravo na proteste, kao i da je potrebna bolja komunikacija izmedju njih i rukovodstva kluba.

U nedeljnim neredima na stadionu Junajteda povredjeno je šest policajaca.

"Moramo da slušamo, moramo da čujemo glas navijača. Svi imaju pravo, ali to mora biti civilizovano i mirno. Nažalost, kad upadnete, kada se policajci povrede i bore se za život, to je onda otišlo predaleko. A kad ovako izmakne kontroli, to je stvar za policiju. Ne radi se više o izražavanju vašeg mišljenja", dodao je Solšer.

Protest je održan zbog umešanosti vlasnika kluba u formiranje Superlige Evrope, a učesnici protesta traže od vlasnika da prodaju klub.

foto: Profimedia

Glejzeri su klub preuzeli 2005. godine, a trenutni dug kluba iznosi 1,4 milijarde dolara.

Suvlasnik kluba Džoel Glejzer ranije je u otvorenom pismu saopštio da je "posvećen ponovnoj izgradnji poverenja s navijačima".

Solšer je rekao i da su počeli razgovori sa navijačima, "što je od velike važnosti za budućnost kluba".

"Svi su prihvatili da je napravljena greška i da je Superliga bila pogrešna stvar", dodao je on.

Junajted se suočava sa mogućom kaznom zbog odlaganja utakmice Premijer lige protiv Liverpula, a novi termin meča još uvek nije poznat.

Beta