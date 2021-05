DOVELI STE NAJGOREG OD NAJGORIH: Murinja niko nikada nije OVAKO ispljuvao!

Proslavljeni italijanski fudbaler Paulo Di Kanio žestoko je isprozivao čelnike Rome zbog odluke da na mesto trenera dovedu Portugalca Žozea Murinja.

"Doveli ste najgoreg od najgorih", poručio je Di Kanio Romi.

"Razumem da vam je bilo potrebno veliko ime, ali to je kao da ste doveli igrača koji je gotov. Murinjo je samo hteo posao sa novcem, dobio je treći otkaz u četiri godine, bio je izbačen gde god je bio zbog njegovog karaktera, a i pre toga je to bilo sve u čemu je dobar - to što je imao karakter", dodao je bivši as Lacija.

Di Kanio je nastavio sa prozivkama na Murinjov račun.

"On čak više ne igra ni fudbal, on igra anti-fudbal. Možda ćete uživati u njegovim konferencijama za medije, ali da vam kažem - da rekonstruišete tim, on je najgori kojeg ste mogli da dovedete. I to kažem kao neko ko je do pre sedam godina bio veći fan Murinja nego čak i Pepa Gvardiole".

