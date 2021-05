TERZIĆ POSLE DEBIJA U CRNO-BELOM DRESU: Želim da ostavim dubok trag u klubu

Terzić je debitovao u sredu u utakmici 35. kola Super lige protiv ekipe TSC, kada je ušao u igru u 77. minutu kao zamena za Miloša Jojića. Crno-beli su u Humskoj pobedili sa 3:1.

foto: Starsport

"Želim da ostavim dubok trag u Partizanu i ispunim svoje želje i želje navijača. Postojala je pozitivna trema jer otkako se pojavila opcija da predjem u Partizan, samo ta misao mi je bila u glavi. Naravno, bio sam apsolutno svestan situacije i činjenice da je ovo period u kome treba da treniram, dokazujem se i svoju šansu tražim tek od juna", rekao je Terzić za klupski sajt.

"Time mi je i draže što sam zalaganjem taj proces malo ubrzao i debitovao baš juče. Nadao sam se da se to može desiti, ali nisam bio siguran", dodao je 20-godišnji krilni napadač.

Terzić je tokom jesenje polusezone igrao kao pozajmljeni igrač u IMT-u, u Prvoj ligi Srbije, gde je postigao 11 golova, a u Partizan je došao u februaru.

"Kada ste u ovakvom okruženju trenera, igrača i stručnog štaba, ne možete da ne sazrite. Delim svlačionicu sa odličnim igračima od kojih na terenu mnogo učim, a koji mi uz to daju ogromnu podršku i savete. Družim se sa svima, prihvatili su me kao svog", naveo je on.

(Beta)