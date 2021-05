ĐURĐEVDAN NA MARAKANI: Crvena zvezda proslavila slavu

Događaj je prisustvom uveličala uprava kluba, generalni direktor Zvezdan Terzić i predsednik Svetozar Mijailović, kao i kapiten Milan Borjan, stručni štab na čelu sa Dejanom Stankovićem, ali i mnogobrojne legende kluba među kojima su bili počasni predsednik Dragan Džajić, Vladimir Petrović Pižon, Stanislav Karasi, Ratomir Dujković, Jovan Kule Aćimović i Saša Marković, kao i ostali bivši asovi.

Slavski kolač je osveštao Vladika Hrama Svetog Save - Stefan Šarić.

- Dve molitve se čitaju kada se osvešćuje kolač. Jedna je naglas, a druga je ona u sebi. Ta koju sam govorio u sebi se odnosila na to da se osveštaju prostorije, da nema pandemije i da svi ponovo budemo na stadionu. Zadovoljan sam što je tu Dejan Stanković. Njegovo iskustvo, život i energija koju ima mi uliva nadu. Ja sam navijač Crvene zvezde, to je velika stvar, a mi uvek imamo velika očekivanja, tako da se i ja nadam duploj kruni. Poznajem rukovodstvo Gazproma i oni mi kažu - da imamo ovakvu borbu i navijače, svi bi pričali o tome. Mi malo i govorimo o tome koliko Zvezda ima neverovatne navijače, prave ljude oko kluba i igrače koji se bore za dres. Dobri su to uspesi, ali želimo da budemo još bolji - rekao je Vladika.

Povodom slave, prisutnima se obratio predsednik kluba Svetozar Mijailović.

- Želeo bih da svim zvezdašima čestitam Đurđevdan, slavu koju u maju obeležavamo na lep način, time što smo obezbedili 32. titulu, cetvrtu osvojenu u nizu, što je poseban doživljaj za sve one kojima je krv crveno-bela. Nadam se da ćemo imati priliku da se okitimo još jednim trofejem do kraja sezone, tako da nam naša slava predstavlja posebno zadovoljstvo, jer smo je obeležili na ovakav način uz prisustvo visokih sveštenih lica koji su izrazili želju da dođu i uveličavaju sve ovo. Najbitnije u svemu je da na naš stadion dođu i navijači, te da na taj način obeležimo uspešnu godinu, a s druge strane da svi osetimo radost prisustva događajaju proslave titule i završnice Kupa Srbije. Crvena zvezda je u svojoj istoriji prošla dugačak put, a ovo je prvi put da se u ovim prostorijama i na ovakav način obeležava slava i to je na neki način istorijski događaj za naš klub. Nadam se da ćemo i ubuduće nastaviti da nižemo uspehe, a s druge strane, u našem muzeju je i zahvalnost svim onim generacijama koje su nas dovele do toga da budemo ono što jesmo - a to je jedan od najuspešnijih fudbalskih kolektiva na ovim prostorima - rekao je Mijailović

foto: Crvenazvezdafk.com

Klupskoj slavi prisustvovao je i kapiten tima Milan Borjan.

- Pre svega bih želeo da svim zvezdašima čestitam Đurđevdan, da proslave u zdravlju, veselju, sreći, ljubavi i slozi. Želeo bih za proslavu titule da se okupe navijači na stadionu, da pandemija što pre prođe, a naravno da budu i u finalu Kupa Srbije na trbinama, jer bi to zasigurno bio jedan veliki spektakl. Nadam se da će doktori i vlast dozvoliti da navijači budu na tribinama, jer mi to jedva čekamo. Siguran sam da ukoliko oni budu tu, da će nam to biti dodatni motiv da stignemo do duple krune. Znamo šta znači finale, kao i da je Marakana neosvojiva tvrđava, znamo da moramo da je čuvamo i da damo sve od sebe da tako ostane ove sezone – istakao je Borjan.

