SUZE NAŠIH IGRAČA NE KUPUJU SE PARAMA: Kragujevčani neće više da ćute! Oglasili se posle derbija u Lazarevcu VIDEO

Radnički je prvo poluvreme rešio u svoju korist golom Vidovića, a preokret domaćina usledio je pošto je glavni sudija Novak Simović u 53. minutu isključio fudbalera Radničkog Uroša Aleksijevića.

Mnogo primedbi imali su Kragujevčani jer je Simović prilikom Aleksijevićevog isključenja dosudio penal za domaćina, ali taj šut sa bele tačke zaustavio je golman Lukić. Ipak, domaći su do kraja iskoristili brojčanu prednost na terenu.

Radnički je i dalje na vrhu tabele, ali sada je njegova prednost značajno smanjena i tri kola pre kraja sezone ima dva boda više od Kolubare i tri od trećeplasiranog Kabela.

Ogorčeni svime što se dešavalo u Lazarevcu, iz Radničkog 1923 su se danas oglasili zvaničnim saopštenjem koje u nastavku prenosimo u celini.

''Poštovani predstavnici medija, poštovani ljubitelji fudbala,

Obraćamo vam se nevoljno jer uvek više volimo da govorimo na terenu, ali neke stvari ne treba prećutati za dobrobit srpskog fudbala.

Povod našeg obraćanja je utakmica 31. kola Prve lige Srbije, FK Kolubara – FK Radnički 1923, odigrana dana 05. maja 2021. godine u Lazarevcu.

Posle te utakmice i svih dešavanja teško je bilo pronaći reči.

Nekada nije ni važan ishod utakmice koliko je važan način kako se do istog došlo i postavlja se pitanje kakav je smisao.

Tokom te utakmice ostali smo dosledni svom stavu da iz poštovanja prema Fudbalskom savezu ne pravimo neki gest ili reakciju na samom terenu, a imali smo mnogo razloga da to ipak uradimo. Nismo hteli da nastavljamo cirkus koji se ovih dana dešava intenzivno u srpskom fudbalu.

FK Radnički 1923 je primer zdravog poslovanja u srpskom fudbalu, klub koji stoji čvrsto na nogama, isplaćuje sve svoje obaveze redovno, po ugovorenim obavezama i u skladu sa zakonom, ceo grad živi za ulazak u najviši rang, ali očito da takav način funkcionisanja jednostavno ne pije vodu i teško prolazi u sadašnjim okolnostima. Mislimo da sve što se u Lazarevcu dešavalo FK Radnički 1923 i Kragujevac to nisu zaslužili. Obistinile su se nažalost priče koje su kružile po fudbalskim kuloarima prethodnih dana, iako mi kao sportisti u iste nismo hteli da verujemo i nismo želeli ništa da preduzimamo po tom pitanju, verujući da naš koncept funkcionisanja ipak može da istraje. Dogodilo se ipak suprotno.

Utakmicu dve prvoplasirane ekipe sudi čovek sa ''Fifa'' znakom, superligaški delilac pravde, koga spuštaju na Prvu ligu, pa se sa pravom pitamo da li treba da shvatimo da li je to dobro i da će sve biti čisto kada dođe čovek sa takvim statusom ili to ipak nije dobro. Od postanka ovog sporta, sudije su uvedene da vrše dužnost ''delioca pravde'', ali videli smo da je ta funkcija u ovom sportu i takva njihova uloga nekada potpuno obesmišljena. FK Radnički 1923 funkcioniše kao društvo čiji je osnivač grad Kragujevac i kao klub koji je organizovan na način kako je naš organizovan došao u situaciju da se pita da li treba da postojimo i da li treba da se takmičimo, ali i ko to sme da se igra sa novcem svih naših građana koji se ulaže u razvoj kluba.

Jasno je svakom ko se iole razume u ovaj sport da smo pri našem vođstvu oštećeni za čist nedosuđen jedanaesterac, čime je pri okolnostima naše odlične igre glavni sudija meča direktno uticao na rezultat. Shodno tome, mislimo da smo brutalno oštećeni. Šta je posredi, sa pravom se pitamo. Za nas je glavni sudija meča pokazao da je upitan način na koji je zaslužen grb koji ima internacionalni znak koji nosi. Kada sagledamo proleće, čovek je sudio dve utakmice naše lige i obe su bile sporne, u obe je sudio na štetu gostujućih ekipa. I šta? Nikom ništa, nastaviće se dalje. Za nas je to sramota, sportska sramota i nepravda. Kakva god ocena da bude, za nas je ''pao''. Mi ćemo fudbalskoj Srbiji prezentirati spornu situaciju, one sve druge između, koje su, pak, svaki put dosuđene na našu štetu i nećemo, previše ih je bilo.

Da li to Kragujevac neko možda ne želi u najvišem rangu takmičenja? Da li fudbalskoj Srbiji ne treba jedan častan klub, koji savesno obavlja svoje poslovanje u svakoj sferi svoga rada?

Suze naših igrača ne kupuju se parama, niti nadoknađuju nekim drugim stvarima, to je nepotkupljivo. Podrška i ljubav naših navijača, koja nema nikakvu cenu, ne može da se ugasi, naš klub postoji skoro 100 godina. Mi to imamo i to nam ne može uzeti niko. Ali se pitamo šta je dalji smisao našeg rada. I da li ga uopšte ima.

Na kraju, naša poruka je da nećemo odustati, da nećemo ustuknuti. Verujemo da će pošten i dobar rad, častan pristup u vaspitanju svih naših članova, svih prethodnih ali i budućih generacija, doprineti konačnom razvoju poštenog fudbala u našoj zemlji. Svaki organ koji bude želeo da na ispravan način trajno postavi sve na svoje mesto u našem fudbalu u našem klubu će imati najveću podršku'', navodi se u saopštenju Radničkog 1923.

