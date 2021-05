STANOJEVIĆ PRED ČUKARIČKI: Trener Partizana otkrio kad se vraćaju Suma i Lazar Marković

"Igramo protiv trećeplasirane ekipe, želimo da nastavimo niz. Poštujemo Čukarički, visoko su kotirani duže vreme, na trećem ili četvrtom mestu. Sećamo se prethodne utakmice na našem stadionu, kada smo u poslednjem minutu dobili utakmicu. Od tada smo podigli formu, biće dobra utakmica na Banovom brdu", rekao je Stanojević na konferenciji za novinare.

Fudbaleri Partizana igraju u nedelju od 16.40 na Banovom brdu protiv Čukaričkog, utakmicu 36. kola Super lige Srbije.

Stanojević je rekao da mu je drago što je klub otkupio ugovor fudbalera Filipa Holandera i dodao da će zbog njega navijati za Mađarsku na predstojećem Evropskom prvenstvu.

"Nemamo priliku da iz naše lige neko igra Evropsko prvenstvo, zadovoljan sam što će nas on predstavljati. Zadovoljan sam što ga je Partizan otkupio, dobro se pokazao pogotovo što ne igra na svojoj primarnoj poziciji, on nije centralni prvi špic, on je drugi špic, bočni igrač. Postigao je mnogo golova i imao je veliki uticaj na igru. Prezadovoljan sam njime", naveo je on.

Stanojević je dodao da su Sejduba Suma i Lazar Marković počeli da treniraju i da će biti spremni za finale Kupa, 25. maja protiv Crvene zvezde.

"Suma već duže vreme ne trenira, nije u ritmu, ali do finala Kupa će sigurno biti. Videćemo da li će biti sutra u konkurenciji, posle današnjeg treninga. Marković je bio kraće van stroja, ali biće spreman za Kup", rekao je on.

Govoreći o Čukaričkom, Stanojević je rekao da je to ekipa sa mnogo kvalitetnih iskusnih ali i mladih igrača.

"Imaju respektabilan tim, ne znam da li će Pantić igrati, ima dosta dobrih, pogotovo mladih igrača", dodao je.

Upitan da li bi Nikola Štulić mogao da reši sutrašnji meč, kao što je rešio u prvom delu prvenstva protiv Čukaričkog, Stanojević je rekao da je forma mladih igrača promenljiva i da ne zna u kakvom stanju će biti. Dodao je da ima još mladih igrača kojima treba pružiti šansu.

Uoči 36. kola Super lige, Partizan je drugi na tabeli sa 89 bodova, a Čukarički je treći sa 68.

