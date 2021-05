SRPSKI FUDBAL JE ORGANIZOVANI KRIMINAL! Bivši reprezentativac osuo paljbu: Ovo ne postoji nigde u svetu, poprimili su oblik MAFIJE

Bivši reprezentativac Jugoslavije Rade Bogdanović u svom prepoznatiljivom stilu, bez dlake na jeziku, govorio je o aktuelnim dešavanjima u srpskom fudbalu.

Bivši napadač Atletiko Madrida i Verdera ističe da su pojedini čelnici klubova, sudije i igrači povezani i da zajedno čine jednu kriminalnu grupu koja namešta utakmice u Srbiji.

Bogdanović u razgovoru za "Informer" kaže da se nikada nije ovoliko nameštalo u domaćem fudbalu.

"Ko god hoće realno da analizira stvari, bez obzira za koga navija, videće koliko je sve trulo. I ranije se u fudbalu događalo da se malo zažmuri zbog ovog ili onog kluba, ali ovo u prethodne tri-četiri godine je čist organizovani kriminal. Svi su povezani. Od klubova, preko delegiranja sudija, do igrača koji igraju... Poprimili su oblik mafije. Nikad ranije nije bilo ovako. Ovde je sada pitanje da li fudbal može da se izvuče iz ralja kriminala. To je kao kad otac i majka vide da im se dete drogira. Sve vidiš, pokušavaš da spaseš dete, ali ne ide", kaže Bogdanović.

Poslednjih sedmica sve češće su u centru pažnje optužbe za nameštanje utakmica u srpskim ligama, pa je reagovao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je najavio odlučnu borbu države protiv organizovanog kriminala u srpskom fudbalu.

Bogdanović ističe da jedino država može da reši ovaj problem.

"Sve je u rukama države i njene izvršne i zakonodavne vlasti. Samo je pitanje da li je kadra da spase fudbal i da li to želi. Pre nekoliko meseci sam rekao da je srpski fudbal pokojnik kojeg nema ko da sahrani. Nažalost, bio sam u pravu. Ovo što se događa kod nas ne postoji nigde u Evropi ni svetu, da se ovako javno namešta i da se oni koji se bave zlodelima nikoga ne boje... Sve to bode oči. Da se razumemo, nisu Srbi izmislili nameštanje utakmica. Toga je uvek bilo i biće iz ovih ili onih pobuda. Ovde bode oči što se niko nikoga ne boji", dodaje bivši fudbalski as.

