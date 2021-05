TRENER JUNAJTEDA PORUČIO: Moramo da se pojačamo ako želimo da pariramo Sitiju!

Trener fudbalera Mančester junajteda Ole Gunar Solskjer rekao je da njegova mora da se pojača kako bi parirala Mančester sitiju, koji je ove sezone osvojio titulu u Premijer ligi.Siti je sinoć osvojio sedmu šampionsku titulu u istoriji kluba pošto je njegov najbliži pratilac Mančester junajted na Old Trafordu izgubio od Lestera sa 1:2. To je peta titula šampiona Premijer lige za Siti, a treća u poslednje četiri sezone.

"Čestitam Mančester sitiju na osvojenoj tituli, zasluženo su šampioni. Oni su nazvani, sa pravom, jednim od najboljih timova koji su bili u Premijer ligi, pokazali su gde je lestvica. Tu mi želimo da budemo. Mi još nismo tamo, oni su postavili lestvicu, a na nama je da napravimo sledeći korak. To je dug proces, a mi znamo šta želimo da uradimo", rekao je Solskjer.

On je naveo da drugo mesto nije pozicija koju želi Mančester junajted, ali da je njegova ekipa u poslednjih 10, 12 dana, otežala posao Sitiju.

"Moramo da budemo dovoljno veliki da im čestitamo. Ne smeta mi to da uradim, ali znamo da želimo da budemo tamo i to je sledeći korak koji moramo da napravimo. Nadam se da sledeće sezone to možemo da uradimo kao ekipa i kao klub. Ako želimo da im pariramo, naravno, moramo da pojačamo našu ekipu", rekao je Solskjer za BT Sport.

Junajted je drugi na tabeli sa 10 bodova zaostatka za Sitijem, a trećeplasirani Lester ima 66 bodova.

Lester je sinoć pobedio na Old Trafordu prvi put od 1998. godine.

