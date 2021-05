NOSIM PARTIZANOVE MAJICE U KARANTINU SA MARKOM MARINOM: Nemanja Miletić cimer sa nekad ljutim rivalom, SUDAR SA TAVAMBOM! VIDEO

U serijalu "Crno-beli u svetu", nekadašnji defanzivac Partizana, popularni Ćelavi (nadimak voli jer ga je dobio od navijača), priča o životu u Saudijskoj Arabiji, ali i ukrštanju puteva s Marinom.

foto: EPA/WILL OLIVER

- Iskreno nisam verovao pričama da će doći, a Marin se za tri dana stvorio tu. On je tu, prekoputa mene, blizu smo, bio je evo pre deset minuta. Nisam imao nikakav konflikt s njim ni onda, poštovao sam ga kao protivnika. Nerazdvojni smo, fenomenalan je dečko i fudbaler - priča Nemanja, pa otkriva kako "navijačko peckanje" nikad ne prestaje:

foto: @starsport

- Imam dosta navijačkih majica Partizana, pa ih obučem kad smo u karantinu, jer sam cimer sa Marinom. On voli Zvezdu, ja volim Partizan, to je prirodno i normalno. Poslednji derbi smo gledali samo drugo poluvreme, naravno da smo se peckali. Telefon je bukvalno bio pored terena jer smo bili na treningu, pa su nam javljali šta se dešava.

foto: Partizan.rs

Nemanju Miletića u subotu očekuje gradski derbi sa Al Tavunom, klubom za koji igra njegov bivši saigrač Leandre Tavamba, a sa kojim se sreće veoma često.

- Živimo u kompleksu koji je samo za strance, ima svako svoja partman, bazene, saune, đakuzi. Svi smo tu, često srećem Tavambu i vidim ga u čuvenim odevnim kombinacijama. Meni to nije čudno jer ga znam iz Partizana, znam da to voli. U ovom gradu su dva kluba koja igraju Superligu i grad je podeljen na naše i njihove. Biće malo čudno jer ću igrati protiv Tavambe. Još ne znam da li ću igrati beka ili štopera, videćemo. Ako budem igrao štopera, biću u direktnom sudaru s Tavambom. Mnogo ga volim, on je strašna ličnost, ali na terenu se nećemo poznavati.

Miletić s nestrpljenjem očekuje finale Kupa Srbije i želi da vidi kako njegovi doskorašnji saigrači podižu pehar na stadionu Crvene zvezde:

- Uvek isto mislim, da će dobiti Partizan. Već smo ih dobili tamo, baš u finalu Kupa, pa zašto ne i sad. Još veća je draž što se igra tamo i što opet može da se pobedi i da se digne pehar baš na njihovom stadionu. Nadam se da ćemo uzeti taj trofej još jednom!

