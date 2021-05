SINIŠA MIHAJLOVIĆ POSTAJE DEDA: Ćerka Virdžinija i njen dečko fudbaler čekaju prvo dete! OVAKO JE SAOPŠTILA RADOSNE VESTI (VIDEO)

Njegova mlađa ćerka Virdžinija na društvenim mrežama objavila je da je trudna.

Ona je svom dečku Alesandru Vogliaćiju na simpatičan način saopštila da će postati otac. Fudbaler je bio u potpunom šoku!

Ali i njen otac Siniša! Pogledajte njihovu rekaciju:

"Želimo nešto da vam otkrijemo! Dok već po ko zna koji put pišem ove reči o ovom video snimku, obuzela me jeza, najčarobniji drhtaji koje sam ikada osetila na svojoj koži. Jer se i dalje borim da verujem u to. Jer još uvek nisam sasvim shvatila da je najveći san koji smo sanjali, od prvog zajedničkog dana, sada stvarnost. Ali uvek sam znala da bi to bio ti, ljubavi moja - otac moje dece. Želeli smo te svom dušom i ne mogu ni da opišem koliku radost osećamo govoreći ti danas da ćemo postati mama i tata. Tako si malena u meni, ali si tako velika u našim srcima", napisala je Virdžinija u opisu snimka i otkrila da čekaju devojčicu.

Nešto kasnije oglasila se i njena starija sestra Viktorija koja se neizmerno raduje novom članu porodice.

"Kakva fantastična životna priča...", napisala je Viktorija uz fotku na kojoj ljubi napupeli stomak svoje mlađe sestre.

