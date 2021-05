ŽENA BIVŠEG FUDBALERA ZVEZDE NAPRAVILA LOM NA INSTAGRAMU: Ostavili ste ga u INVALIDSKIM kolicima, pa gurnuli u BLATO!

Tamara Vešović, supruga bivšeg fudbalera Crvene zvezde Marka Vešovića, osula je paljbu po Legiji, klubu za koji trenutno nastupa reprezentativac Crne Gore.

foto: @starsport

Tamara je besna zbog načina na koji se klub iz Varšave ophodi prema njenom dragom, pa je sav "prljav veš" iznela na društvenim mrežama.

Vešović je prošle godine doživeo stravičnu povredu kolena na meču protiv Slaska, pa je oporavak bio težak i dug. Pre peha koji ga je zadesio bio je jedan od najboljih igrača ekipe iz Varšave, međutim, nakon povratka nije uspeo da se izbori svoje mesto u prvom timu.

foto: Profimedia

Igra za rezervni tim Legije i klub mu verovatno neće ponuditi produžetak saradnje.

"Kada se najbolji fudbaler povredi zato što daje 101% klubu, a vi ga ostavite samog u invalidskim kolicima kada putuje na operaciju u Francusku - da li je to porodica? Kada mu kažete da vi ne možete da pokrijete troškove operacije i rehabilitacije, da li je to familija? Kada mu kažete da prekine oporavak i hitno se vrati u klub iako nije spreman ni 80% zato što vi nemate doktora, da li je to familija? Kada mu kažete da prvo mora da igra četvrtu ligu, u blatu, kako bi se izborio za prvi tim, kada ga ne poštujete i ne date mu da igra ni minut, da li je to familija?" upitala je gospođa Vešović na svom Instagram profilu.

Njena zapaljiva objava izazvala je pravu buru u poljskoj javnosti.

foto: Instagram

Kurir sport