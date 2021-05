ŽELIMO DUPLU KRUNU! Željko Gavrić: Daćemo sve od sebe da savladamo večitog rivala

Vezni igrač crveno-belog tima Željko Gavrić izneo je očekivanja od preostale dve utakmice u Superligi Srbije, govorio o navijačima, finalu kupa, ali i broju 100 koji je obeležio prethodnu utakmicu Crvene zvezde.

- Imamo još dve utakmice do kraja prvenstva. Drago mi je što smo ranije uspeli da obezbedimo titulu, što nam omogućava da rasterećeno odigramo preostale mečeve. Naravno ne sme biti opuštanja, do poslednjeg minuta moramo da pružamo maksimum i pokažemo zašto smo i četvrtu godinu zaredom prvaci države. U petak nas očekuje poslednje gostovanje u sezoni, igramo protiv Bačke. Naš cilj u toj utakmici, kao i u svim prethodnim je jasan, a to je da donesemo tri boda kući – istakao je Gavrić.

Mladi igrač rođen 2000. godine nije propustio priliku da prokomentariše i najbitniju utakmicu u ovom trenutku koju će crveno-beli odigrati protiv večitog rivala u finalu Kupa Srbije 25. maja od 19 časova.

- Za sada sezona ide u smeru u kom smo želeli, postigli smo odlične rezultate u Evropi, obezbedili titulu u prvenstvu, nedostaje nam samo jedan korak do zacrtanog cilja, a to je dupla kruna. Bliži nam se finale kupa, sigurno da razmišljamo o njemu, biće to sjajna prilika da stavimo tačku na jednu sjajnu sezonu. Daćemo sve od sebe da savladamo večitog rivala, obradujemo naše navijače i u odličnom raspoloženju odemo na zasluženi odmor.

Osvrnuo se Gavrić i na podatak da su crveno-beli ove sezone postigli preko 100 golova, ali i da na tabeli Superlige Srbije na kojoj su ubedljivo prvi imaju i preko 100 bodova.

- Drago mi je zbog činjenice da smo uspeli da dostignemo broj 100 u dva segmenta pre kraja prvenstva. Bili smo izuzetno efikasni ove sezone, a svi golovi su stigli kao nagrada za odličnu igru, trud i zalaganje na treninzima.

Govorio je Gavrić i o navijačima koji tokom ove sezone nisu bili u mogućnosti da budu na tribinama, ali su igračima pružali podršku na druge načine.

- Opšte je poznato da Crvena zvezda ima najvatrenije i nabolje navijače. Žao mi je što nisu bili na tribinama i što su zbog situacije sa korona virusom propustili dosta toga. Nažalost smo se u ovom trenutku navikli da igramo bez prisustva publike, ali ukoliko bi se to promenilo u narednom periodu siguran sam da nam ne bi bio nikakav problem da se naviknemo na buku na stadionu. Zahvalio bih im se za svu podršku koju su nam pružali na svakom gostovanju i verujem da ćemo ih do kraja sezone još jednom obradovati – istakao je Željko Gavrić.

(Kurir sport/FK Crvena zvezda)