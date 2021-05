VEŠOVIĆ OSTAO BEZ UGOVORA ZBOG SUPRUGE: Tamara BRUTALNO ISPROZIVALA Legiju, klub reagovao: Neosnovane optužbe dovele do ove odluke

Supruga bivšeg fudbalera Crvene zvezde Tamara Vešović oglasila se brutalnom porukom na Instagramu i na videlo iznela sav "prljav veš", ali je po pisanju tamošnjih medija svom mužu učinila "mdeveđu uslugu".

"Primer Marka Vešovića je savršena demonstracija kako možete za jedno veče pokvariti ono na čemu ste dugo radili. Dok neozbiljne optužbe njegove supruge nisu ugledale svetlost dana sve je nagoveštavalo da će Vešović ostati u Legiji. To su svi želeli, međutim navodi, uglavnom neosnovani, su promenili tu odluku. Legija je ovim potezom pokazala da ne dozvoljava nikome da je vređa i da to prođe nekažnjeno", pišu poljski mediji.

Reagovao je i klub koji je zvanično na konferenciji za medije saopštio da produžetka ugovora Markom Vešovićem neće biti.

Vešović je prošle godine doživeo stravičnu povredu kolena na meču protiv Slaska, pa je oporavak bio težak i dug. Pre peha koji ga je zadesio bio je jedan od najboljih igrača ekipe iz Varšave, međutim, nakon povratka nije uspeo da se izbori svoje mesto u prvom timu.

Njegova supruga Tamara oglasila se na društvenim mrežama, a njen post napravio je pravu buru u poljskom fudbalu.

“Kada se najbolji fudbaler povredi zato što daje 101% klubu, a vi ga ostavite samog u invalidskim kolicima kada putuje na operaciju u Francusku, da li je to porodica? Kada mu kažete da vi ne možete da pokrijete troškove operacije i rehabilitacije, da li je to familija? Kada mu kažete da prekine oporavak i hitno se vrati u klub iako nije spreman ni 80% zato što vi nemate doktora, da li je to familija? Kada mu kažete da prvo mora da igra četvrtu ligu, u blatu, kako bi se izborio za prvi tim, kada ga ne poštujete i ne date mu da igra ni minut, da li je to familija” upitala je Tamara na svom Instagram profilu.

