SAVIĆEVIĆ O REGIONALNOJ LIGI: Stvarno mislite da Zvezda može da ode u Split, a Hajduk dođe u Beograd?

Legenda jugoslovenskog fudbala, Dejan Savićević, poznat je kao neko ko baš uvek kaže ono što misli, sviđalo se to nekome ili ne. Tako je i ovog puta govorio o aktuelnim fudbalskim temama, koje potresaju čitav region.

U ekskluzivnom razgovoru za Meridian sport, Savićević je ocenio mogućnosti drugih klubova u budućnosti, dotakao se Superlige, ali i onog večitog pitanja - da li je osnivanje regionalne lige poželjno za fudbal ili ne.

Za početak, da li će Istok konačno dobiti još jednog šampiona Evrope, pored Crvene zvezde i Steaue? I da li su finansije uvek presudni faktor?

- Sa ove tačke gledišta, teško u narednih deset ili 15 godina, bez nekog velikog čuda. Ali, ne radi se tu samo o ulaganju. Pa, imate klubove iz Rusije, recimo Zenit, koji ulaže velike pare, još od one generacije Andreja Aršavina, kojeg su kasnije prodali Arsenalu. Imate sada i moskovske ekipe, ne možete reći da ulažu male pare - kaže Savićević za Meridian sport. Svetski fudbal gotovo mesec dana potresa skandal oko osnivanja, a onda i brzog "raspadanja" Superlige. Pa, kome tu nije mesto, a ko nedostaje?

- Sada su najjači klubovi upravo ti koji su želeli da osnuju Superligu, možemo da je nazovemo Ligom bogataša ili kako god. Toj grupi bogataša ne pripada jedino Totenhem, ostale ekipe su stvarno velike, ali treba im dodati recimo Bajern, Ajaks, pa i Dortmund i PSŽ. Žao mi je što PSŽ ulaže velika sredstva, a ne mogu da osvoje Ligu šampiona, ali nadam se da će to uspeti kroz godinu ili dve - kaže Savićević i dodaje:

- Ali, to su ekipe koje su upravo kroz Ligu šampiona napravile svoje ime i brend, te podigli svoju vrednost. Sada su odjednom hteli da odu i naprave svoju ligu, ali dobro... Ono što naše područje mnogo više zanima jeste ideja o osnivanju regionalne lige. U košarci funkcioniše, gledamo je već nekoliko godina, ali Savićević ističe da to nije isto i da je regionalna liga praktično nezamisliva.

Naravno, "Genije" nikada ne priča napamet, ima i te kako dobre razloge za svoj stav.

- Tu priču potencirate vi novinari, a ne znam iz kog razloga. Vidite da su vremena jako turbulentna, i posle toliko godina - strasti se i dalje nisu smirile sa sve tri strane. Malo krene na bolje, ali brzio počne da se priča o nekom odvajanju, pa nastane velika tenzija. Da li neko zaista misli da Crvena zvezda može da ode u Split i da odigra utakmicu ili Hajduk da dođe u Beograd pred publikom? - zapitao se Savićević, pa nastavio:

- Ne znam zašto se to potencira, a pored bezbednosnog izazova, imate i administrativne barijere. Pa, ko će da upravlja tom ligom, ko će voditi, ko će suditi, kažnjavati? Previše se to lako prihvata, ali fudbal nije košarka. Fudbal je fudbal. Lakše je kontrolisati dve ili tri hiljade ljudi, nego 20 ili 30 hiljada. Pa, nema te policije koja bi to mogla da kanališe i reguliše. A, igrati bez publike - nema draži.

Osim toga, Savićević navodi i još neke potpuno realne probleme.

- Budućnost i Vardar recimo nikada ne bi izašli u Evropu iz te lige. Teško bi tako neke ekipe uspele pored "velike četvorke". Šta bismo radili sa domaćim ligama, kako bi se ispadalo, kako bi se ulazilo? Jedino da i mi napravimo našu Superligu, pa da iz ovih domaćih liga niko ne ispada... Ne znam zašto to potencirate, ne mogu podići ruku upravo zbog ovih stvari i teško je da se to desi u nekom narednom periodu - zaključio je Savićević.

