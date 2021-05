DUŠAN TADIĆ KAO KRISTIJANO RONALDO: Pijem dosta vode, jedem testo, ribu i piletinu, BANANA SA MEDOM je obavezna pred meč

Dušan Tadić jedan je od najspremnijih fudbalera u svetu. Pravi atleta, kojem se dive navijači Ajaksa i celokupna holandska javnost. Kapiten srpske fudbalske reprezentacije otkrio je Holanđanima da se po pitanju ishrane i dnevnih treninga ugleda na Kristijana Ronalda, možda i najboljeg igrača na planeti.

foto: AP

Precizni holandski statističari izračunali su da je Dušan Tadić odigrao čak 93 utakmice u kontinuitetu za Ajaks! Što je neverovatan podatak. Ako im je verovati, Srbin nije propustio nijednu utakmicu za "kopljanike" od 2018. godine, kada je iz Sautemptona došao u Amsterdam. U retkim prilikama Tadić je utakmice počinjao kao rezerva, uglavnom je bio starter.

foto: EPA-EFE/MAURICE VAN STEEN

- Svakog dana sam zauzet radom na svom telu, od glave do prstiju na nozi. Mora naporno da se radi svaki dan kako biste ostali u formi. I namerno kažem svaki dan, jer to često fudbaleri potcenjuju. Ako to radite jednom nedeljno, ili jednom mesečno, nećete postići ono što možete - rekao je Dušan Tadić, koji ima 33 godine.

Kapiten Ajaksa kaže da se ugleda na Kristijana Ronalda kada je reč o ishrani i vežbama, te da deli savete i mlađim fudbalerima:

foto: Profimedia

- Ponekad me mladi momci pitaju za savet, a mnogo mi se sviđa kada me poslušaju i rade ono što im kažem.

Što se tiče neverovatnog Portugalca Tadić kaže:

foto: Printscreen

- Kristijano Ronaldo je i dalje u formi i gladan sa 36 godina.

Otkrio je Dušan Tadić svoje dnevne rituale. Dan pre utakmice unosi mnogo ugljenih hidrata. I pije dosta vode, povremeno sa šumećom tabletom kako bi izbegao grčeve. Ako Ajaks igra meč uveče, Tadić popodne pojede tanjir sa testeninom, ribom, ili piletinom. Pred utakmicu poješće sendvič, a na izlasku iz svlačionice na teren obavezno popije čašu vode i pojede bananu sa medom.

Dušan Tadić i ne pomišlja na penziju. Ugovor sa Ajaksom traje još dve godine:

foto: Profimedia

- Za mene su godine samo broj. Sve dok se budem osećao dobro, igraću fudbal.

Srpski fudbaler smatra i da je odnos prema opremi posebno važan za svakog fudbalera:

foto: Profimedia

- Pred svaku utakmicu obavezno proveravam krampone. Oni moraju biti metalni i dobro zategnuti da ne bi došlo do proklizavanja. Bandaža oko stopala i prstiju, kao i kostobrani su obavezni.

foto: AP

Poslednju povredu Dušan Tadić doživeo je 2016. godine, na utakmici između Velsa i Srbije (1:1) u kvalifikacijama za Mundijal u Rusiji. Tada je Tadića u 38. minutu udarcem nogom u lice teško povredio bek domaćih Nil Tejlor. Srbin je odigrao do kraja meč, iako mu je stalno išla krv iz nosa, pa je morao da nosi tampone.

33 godine ima srpski fudbaler 93 meča u kontinuitetu za Ajaks 5 godina Tadić nije imao povredu

Kurir sport/www.ad.nl