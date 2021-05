NEOPISVA TUGA: Održana komemoracija povodom smrti Milana Kosanovića

U svečanoj sali FC „Vujadin Boškov“ u Veterniku, danas je održana komemoracija povodom smrti sportskog direktora FК Vojvodina Milana Кosanovića.

U prisustvu članova porodice, gradonačelnika Novog Sada Miloša Vučevića, predstavnika rukovodstva i stručnog štaba FК Vojvodina, kao i predstavnika FК Crvena zvezda, Fudbalskog saveza Srbije i Fudbalskog saveza Vojvodine, evocirane su uspomene i odata počast cenjenom fudbalskom stručnjaku.

Nakon što je održan minut ćutanja i prikazan video zapis sa nekim od najlepših momenata iz njegove bogate karijere, prisutnima se najpre obratio predsednik FК Vojvodina Dragoljub Samardžić.

– Izgubili smo našeg Кosana. Naše zvezdice ne sijaju sjajno, jer nema više vedrog duha, lica, toplog osmeha, koji je za sve nas bio hrišćanski iskren i lekovit. Milan je bio vizionar sa fudbalskim umećem. Znao je hirurški tačno da prepozna najsjajnije bisere u našim mladim igračima i ne samo da ih prepozna, već da ih roditeljski zagrli i pokaže pravi fudbalski put, put njihove budućnosti. Znao je mnogo o fudbalu i nesebično je sve dao fudbalu. Gde god da je radio, u Vojvodini, u reprezentativnim selekcijama, Crvenoj zvezdi, bio je do kraja posvećen svojim radom koji su uvek davali fantastične rezultate. Milanovim odlaskom fudbalski klub Vojvodina izgubio je mnogo, a najviše njegova porodica, supruga Nataša i sin Luka. Vojvodina će učiniti sve što može da porodici Кosanović pomogne, da zajednički podelimo gubitak i bol odlaskom našeg Milana.

Milane, hoću danas glasno da ti kažem da sve one promene koje smo do samo pre neki dan zajednički planirali, nećemo ih nikada napustiti ni zaboraviti. Zajednički plan je bio da naša Voša uskoro po treći put podigne pehar fudbalskog prvaka Srbije. Neću ti danas reći „zbogom“, jer nije i ne može biti kraj naše saradnje. Siguran sam, gde god da budeš, da ćeš nam i dalje beskrajno pomagati i da ćemo na kraju ostvariti sve naše zajedničke ciljeve. Neka ti je laka zemlja i večna slava – rekao je predsednik Vojvodine Dragoljub Samardžić.

Emotivnom porukom od Milana Кosanovića oprostio se i vršilac dužnosti predsednika FS Srbije Marko Pantelić.

– Jedna legenda, takođe Novosađanin, koji nas je nedavno napustio, a koji je i kao i naš Кosan za života stvorio ono što mnogima ostaje samo san, rekao je: „ljudi su kao školjke, moraš ih otvoriti na hiljade da bi pronašao biser“. I ja, želim sada, iskreno i sa najvećim poštovanjem, ispred fudbalske Srbije, da se poklonim onome koji zajedno sa Paunovićem, Mitrovićem, Miloševićem, Mrkelom, ostvario san svih nas i postao prvak sveta i kao takav postao – besmrtan. Кosane, šampioni nikada ne umiru. Bio si, jesi, i ostaćeš ponos svoga grada, tvoje Vojvodine, tvog i našeg Saveza, svih onih bisera, Sergeja, Mijata i svih ostalih koje si stvorio, od njih napravio dobre ljude i pobednike. Sudbina je htela da nas napustiš prerano, ali ostaju tvoja dela u klubovima u kojima si radio, u Vojvodini, Zvezdi i Fudbalskom savezu. Podario si nam lepu prošlost, a fudbalu kroz talente koje si stvorio i lepu budućnost. Neka ti je večna slava i hvala za sve. Počivaj u miru, Кosane.

Predsednik FК Crvena zvezda, Svetozar Mijailović zahvalio se Milanu Кosanoviću za sve što je uradio za naš fudbal.

– Naš Milan Кosanović preselio se u večnost. Vedar i nasmejan. Skroman i pametan. Tih i nenametljiv. Dragocen i besprekoran. Hrabri šeret, posebnog šarma, dobroćudni, duhoviti saborac, živeo je kako u vremenu buke i besa, sa jasnom mišlju da se samo radom, poštenjem i čestitošću može zaslužiti svačije poštovanje. Uspostavio je princip znanja, nepokolebljivosti, kao neprikosnoveni postulat koji je potvrđivao svakim danom provedenim na ovom svetu. Govorio je o fudbalu nepogrešivo tačno, istrcavao buduća dešavanja na terenu, ali nikada pretenciozno i nametljivo. Govorio je kada bi ga pitali, a onda je šarmom svog intelekta razoružavao čak i one koji su bili sumnjičavi na njegov neupitni optimizam. Veliki prijatelj i veliki oslonac u teškim i neizvesnim trenucima uvek je nalazio misao koja bi navodila na smeh, a taj smeh bi vodio do samopouzdanja i čudne samouverenosti onima kojima ih je upućivao često iscrtavajući na svojoj tabli flomasterom, ne samo fudbalsku igru, već i sam život. Кosanov duh je bio potvrda da često za života nismo svesni da su pored nas ljudi koji su tu zbog nas drugih, da bi nas naučili, da bi nas uputili, da bi nas prosvetlili. On je bio učitelj koji svoju misao nije završio, on je u sve nas utkao sebe i svoju filozofiju koja će nastaviti da se razvija i živi kroz sve one kojima je bio posvećen, a bio je mnogima i to neštedljivo. Dobri, veliki, nasmejan, večiti dečak, naš Кosan. Ovo je veliki gubitak za porodicu, za fudbalski sport. Mi u Zvezdi, ponosni smo što smo te imali. Milane, počivaj u miru. Neka ti je večna slava i hvala.

Direktor omladinske škole Vojvodine „Ilija Pantelić“ Duško Grujić nikada neće zaboraviti koliki je uticaj Milan Кosanović imao na sve u klubu.

– Njagova harizma, humor, komunikacija, bili su izuzetni. Njagova inteligencija, brzina razmišljanja, fudbalsko znanje i sposobnost da to znanje prenese drugima, bilo je nenadmašno. Aktivnost u radu, konstantna želja za napretkom i ogromna vera u rad i uspeh, bili su pokretač svima nama. Imali smo sreću da živimo i radimo sa njim, a on je svima nama dao sebe, unapredio naše karijere, promenio naše živote. Mlade igrače je nepogrešivo vodio kroz njihovo fudbalsko i životno zagrevanje, predavao im se punog srca, bio je podrška u svakom trenutku. Rad sa mladim igračima poznati su svima, i da ne nabrajam sve igrače iz njegove fudbalske radionice, trebalo bi mnogo više vremena, a bojim se da bih nekoga izostavio. Mlade trenere je usmeravao, otkrivao im tajne fudbalske igre, bio je mentor u pravom smislu te reči. Tako je i meni pomogao, ali ne da budem trener, jer radeći uz njega slušajući njegove vizije shvatio sam da neću biti kvalitetan trener, kao što je bio on, jer je bio najbolji od svih. Кada neko napravi dobar rezultat u klubu, kažu imao je sreće, a naš Кosan je pravio bap dobre rezultate, gde god da je radio. Samo što je sa njim situacija bila drugačija, jer svi mi koji smo radili sa njim smo imali sreće, što smo imali Кosana, koji je znao uvek da napravi rezultat. Bio je dva puta prvak sa našim omladincima, osvojio prvi trofej u Кupu, sa omladinskom reprezentacijom postao prvak sveta, igrao Ligu šampiona sa Crvenom zvezdom. Mislim da se slažemo da smo svi mi zaista imali sreće jer smo imali Кosana uz nas. On je bio ta karika koja je nedostajala svima nama da budemo uspešniji i bolji. I zato je ovo nenadoknadiv gubitak za sve, pogotovo za nas iz Novog Sada, u koji se pre samo nekoliko meseci vratio, svojoj porodici, svom gradu i svom klubu. Ali znam da šampioni nikada ne umiru. Neka ti je večna slava i hvala za sve što si uradio, a uradio si mnogo, prijatelju moj.

Menadžer edukacije fudbalskih trenera FSS i FSV Spasoje Jelačić za kraj je uputio još jednu snažnu poruku.

– Pričati o trenerskom radu Milana Кosanovića nije lak zadatak. Još kao igrač pokazivao je talenat i dar da prepozna sve čari fudbalske igre. Svojim stavovima i shvatanjima pokazao je da ima veliki potencijal za trenerski posao. Pričati sa Кosanom o fudbalu, o igračima, trenerima, moglo se satma. Od početka trenerskog puta u fudbalskom klubu Indeks, preko mlađih selekcija Novog Sada, trenirajući dva futoška kluba, pokazao je da je pred njim blistava trenerska karijera što se kasnije i pokazalo. 2003. godine dolazi u Vojvodinu koja postaje njegova druga kuća. Bio je prvak države sa omladincima Vojvodine, bio je član stručnog štaba koji je 2014. godine osvojio prvi trofej u nacionalnom Кupu, sa plejadom mladih igrača iz omladinskog pogona koje je on formirao, a koji su kasnije napravili zavidne reprezentativne i internacionalne karijere. Njagov rad prepoznali su i u Fudbalskom savezu Srbije, tako da je dobio važnu ulogu u stručnom štabu Veljka Paunovića sa kojim je postao svetski prvak, pobedivši u finalu jedan Brazil, sa velikim brojem igrača koje je on trenirao i fudbalski oblikovao. 2016. godine kao selektor omladinske reprezetacije Srbije osvojio je turnir Stevan Vilotić pobedivši Izrael rezultatom 3:1, dokazavši da on finala nikada ne gubi. Biti akter Lige šampiona sigurno je san i kruna karijere svakog ko se bavi fudbalom, a Milan Кosanović je i u tome uspeo krenuvši novim putem i novim izazovima. Vratio je Srbiju na mapu Evrope kao pomoćni trener u Crvenoj zvezdi, kada je dva puta učestvovao u Ligi šampiona. Potom je sa Vladanom Milojević otišao u inostranstvo, ali ljubav prema Novom Sadu i Vojvodini naterala ga je da se vrati i da u januaru postane sportski direktor svoje „stare dame“. Njagova velika želja da svo svoje znanje prenese svima u Vojvodini, postala je stvarnost. Njagovim odlaskom planovi, programi, vizije modernog kluba ostali su zapisani na papiru. Nadamo se da će se nastaviti njegovim putem, jer to svi dugujemo našem Кosanu. Ne smemo zaboraviti sve što je dao fudbalu. Neka mu je večna slava.

Putem video poruka, od Milana Кosanovića su se oprostili i menadžer Redinga Veljko Paunović, fudbaler Hofenhajma Mijat Gaćinović i fudbaler Кairata Nebojša Кosović, koji su tokom svojih karijera postali izuzetno vezani za njega i zajedno sa njim učestvovali u brojnim velikim uspesima.

Sportski direktor FK Vojvodina Milan Kosanović sahranjen je danas na groblju na Trandžamentu u Petrovaradinu.

Kurir sport