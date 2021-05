LEGENDAMA ĐAVOLA UKAZANA VELIKA ČAST: Kantona i Kin primljeni u Kuću slavnih Premijer lige

Kantona je od 1992. do 1997. godine odigrao 156 utakmica u Premijer ligi i postigao 70 golova za Junajted, uz četiri osvojene šampionske titule u pet sezona.

"Veoma sam srećan i ponosan, a u isto vreme nisam iznenađen. Bio je san igrati u Engleskoj. Svi sanjaju da igraju u Premijer ligi. Imao sam sreće da igram u ekipi Mančester junajteda sa divnim igračima, divnim trenerom i divnim navijačima", rekao je Kantona preneo je Skaj.

"To je fudbal o kom sam sanjao, pošto je Mančester junajted klub koji želi da osvaja stvari, ali na dobar način. Tako je bilo u vreme Meta Bazbija. To je identitet ovog kluba, filozofija ovog kluba", dodao je on.

Kin je od 1993. do 2005. godine odigrao 366 premijerligaških utakmica za Junajted, postigao je 39 golova, imao je 33 asistencije i osvojio sedam titula.

Pre njih, u Kuću slavnih Premijer lige primljeni su Alan Širer i Tijeri Anri

Beta