JOŠ SAM LUD, A AKO IMA NEKO LUĐI OD MENE DA MI PONUDI UGOVOR, NASTAVIĆU KARIJERU: Bufon spreman da SREĆAN ode u PENZIJU! VIDEO

Legendarni italijanski golman Đanluiđi Bufon podigao je pehar namenjen osvajaču Kupa Italije i sa svoje 43 godine najavio kraj karijere.

foto: Profimedia

- Završiti karijeru na ovakav način je nešto što me čini ponosnim i mnogo srećnim. Ovo je šlag na torti za mene. Navijači, ljudi iz Juventusa, saigrači... zauvek će biti deo mog života - poručio je popularni Điđi, pa se ipak ogradio kada je u pitanju završetak karijere:

- Svemu jednom dođe kraj. Imam 43 godine i moram da donosim i neke odluke koje nisu popularne, nekada su čudne i lude. U ovim godinama samo ludost i to što nisam priznavao granice su mi omogućili da uživam u svakom momentu života. Još u meni ima tog "ludila", želim još izazova, želim da vidim koliko moje telo i moj duh još mogu da izdrže. Ako se penzionišem uradiću to kao srećan čovek. Ali, ako ima neko ko je luđi od mene da mi ponudi nešto novo i izvanredno, prihvatiću ponudu. To je smisao života, samo u tom slučaju nastaviću karijeru.

