JUNAJTED BEZ KAPITENA JURI TROFEJ: Megvajer najverovatnije propušta finale Lige Evropa

"On hoda, ali dug je put od hodanja do trčanja. Pružićemo mu priliku, ali mislim da ga nećemo videti kako igra u Gdanjsku. On napreduje polako ali sigurno, ali ligamentima je potrebno vreme da se oporave. Kao što sam rekao u više navrata, daću mu vremena do utorka uveče, do poslednjeg treniga i videćemo da li će moći da izađe na teren", rekao je Solšer, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Fudbaleri Mančester junajteda igraju u sredu od 21 sat u Gdanjsku protiv Viljareala, u finalu Lige Evropa.

Megvajer se povredio 9. maja u utakmici protiv Aston Vile u Premijer ligi.

Solšer je rekao da će Megvajer putovati u Poljsku, pošto je važan deo ekipe i priprema za osvajanje trofeja, prvog za Junajted od 2017. godine.

Junajted će sezonu u Premijer ligi završiti u nedelju utakmicom protiv Vulverhemptona, a ekipa će na kraju biti druga na tabeli.

Solšer je ocenio da je ekipa ove sezone napredovala, nakon što je tek drugi put osvojila drugo mesto na tabeli otkako se penzionisao slavni trener Aleks Ferguson 2013. godine.

Norveški trener je naveo da klub mora da bude aktivan u letnjem prelaznom roku, ako želi da bude konkurentan šampionu Mančester sitiju.

"Nadam se da ćemo se pojačati dvojicom ili trojicom igrača koji nam definitivno trebaju u borbi za vrh tabele. Mi smo suviše daleko da bismo mislili da to može da se dogodi samo od sebe", rekao je Solšer.

