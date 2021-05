MESI PRESEKAO: Odluka oko ostanka u Barseloni, čeka se mesecima

Mesi je dao intervju za argentinski „Ole“. U njemu je pričao o mnogim detaljima iz života, ali i o odluci o Barseloni, kada se očekuje da detaljno obrazloži zbog čega se odlučio na taj potez.

🧨🚨 عــاجل | مراسل beIN SPORTS في برشلونة: ليونيل ميسي قرر الاستمرار في نادي برشلونة pic.twitter.com/H3XEvHdo3X — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) May 22, 2021

U prvom delu intervjua govorio je o detinjstvu.

„Starijoj grupi dečaka je nedostajao igrač i moja baka, koja je poznavala terena, počela je da im priča da ja zaigram. On je rekao ‘Ne, pogledaj kako je mali, vi ste ludi, povrediće ga’, ali je ona nastavila da govori ‘Ubaci ga u igru, ubaci ga’. Na kraju su to uradili uradio sam nekoliko dobrih stvari i od tada je sve počelo… Moja baka je otišla do njega i rekla: ‘Kupi mu kopačke dovešću ga na trening sledeće nedelje’ i tako je sve počelo“, rekao je, između ostalog, Mesi.

Navijači se uzdaju u Mesijevo prijateljstvo sa predsednikom Đoanom Laportom, koji je nedavno uspeo da obezbedi 500 miliona evra kredita koji bi mogao da omogući klubu da dovede kvalitetna pojačanja.

Mesi je u Barselonu stigao pre 20 godina i od tada osvojio 36 trofeja, postigao 672 gola, uz 304 asistencija na 778 mečeva.

