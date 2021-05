VELJKO NIKOLIĆ NAKON POBEDE U VEČITOM DERBIJU: Dali smo sve za duplu krunu!

- Konačno smo osvojili duplu krunu, dali smo sve od sebe da bi došli do ovoga. Pet godina sam u klubu i ovo je stvarno veliki uspeh za sve nas. Ponosan sam na ove momke koji su se borilii do poslednjih atoma snage i prolili što bi se reko krv i znoj. Penali su stvarno rulet, ali ako si siguran u sebe, trebaš samo da odabereš stranu i da šutneš i to je to - istakao je Nikolić.

Izneo je Nikolić i očekivanja za narednu sezonu.

- Zvezdaška javnost je navikla od nas da svake godine ponavljamo uspehe, čak i da ih nadmašimo sledeće godine. Nadam se da ćemo naredne sezone ponoviti uspeh iz nacionalnog šampionata i Kupa Srbije, i da ćemo igrati Ligu šampiona - zaključio je Nikolić.

