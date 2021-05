ŠUMADINCI NE PAMTE OVAKO USPEŠNU GODINU: Kragujevac konačno na sportskoj mapi Evrope!

Verovatno najuspešnija sezona u istoriji kragujevačkog sporta, tako bi ukratko glasio izveštaj o ovogodišnjoj sezoni SPD Radnički I zabeleženim vrhunskim rezultatima.

U svim sekcijama u muškom sportu su igrane završnice Kupa Srbije i svi klubovi su imali značajnu ulogu na pomenutim fajnal forovima.

Vaterpolisti su prvi klub iz Srbije koji je osvojio Jadransku ligu. Rukometašice igraju sezonu snova i na pragu su osvajanja titule prvaka države. Vaterpolisti igraju i finale plej-ofa protiv Novog Beograda i imaju lepu šansu da na maestralan način završe sezonu. Košarkasi su igrali značajnu ulogu u KLS i tek se očekuju dobre igre. Odbojkaši su tradicionalno igrali na visokom nivou, i pored finala Kupa imali su značajnu ulogu u završnici plej- ofa.

I kragujevački rukometaši su igrali fajnal for Kupa Srbije. U debitantskoj sezoni, u prvenstvu su izborili plasman u plej of i igraju vrhunsku sezonu.

- Kragujevac treba da bude ponosan što će sledeće sezone imati svoje predstavnike u čak tri sporta u evropskim takmičenjima. To je značajno sa višestrukog aspekta a primaran je sportski jer decu odvajamo od ulice i selimo ih na sportske terene. Tu je i finansijski aspekt jer statistika je pokazala da mnoge privredne grane od ugostiteljstva do turizma beleže rast u svojim prihodima. I na kraju Kragujevac vraća oreol sportskog grada što je oduvek i bio do perioda od pre par godina kada su gotovo svi sportski klubovi pogašeni ili dovedeni do bankrota - kaže Bojan Ilić, direktor SPD.

Naravno, šlag na tortu sa markentiškog aspekta dali su i fudbaleri koji su se plasirali u Super ligu.

Kurir sport / Ucentar