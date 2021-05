ZVEZDAN TERZIĆ REZIMIRAO MINULU SEZONU: Generalni direktor Zvezde otkrio kakvo je FINANSIJSKO STANJE KLUBA!

Terzić je na samom početku čestitao jubilej svim navijačima Crvene zvezde, pošto je u subotu 30. godišnjica od osvajanja Kupa evropskih šampiona u Bariju, a potom napravio rekapitulaciju dešavanja od kada je došao na Marakanu.

''Crvena zvezda je neverovatno porasla za sedam godina. Na putu smo da se vratimo, ako se već nismo i vratili na staze uspeha. Vrednost kluba je jako porasla, u svim segmentima. Od ugleda kluba, preko rezultata, do koeficijenta, tima, infrastrukture, omladinske škole... Kada smo preuzeli klub on je bio pozicioniran na 210. poziciji UEFA, sada je među 50 najboljih u Evropi, po prvi put u poslednjih 20 godina'', rekao je Terzić i podsetio još jednom koliko su crveno-beli dominantni u Evropi.

"Ne znam koja je još srpska kompanija 42. u Evropi u svojoj branši. Crvena zvezda jeste, uz tendenciju da se to popravi i narednih godina. Naša želja i cilj je da iz godine u godinu budemo jači, bolji i uspešniji. Svake godine smo to uspevali. Jedino merilo kvaliteta je rezultat! Crvena zvezda se izdigla iznad mnogi stvari i situacija sa kojima smo se suočili. U ovoj godini smo potukli mnoge rekorde, a to smo radili i u prethodnom periodu. Moram da pomenem da je 2017. prvi put u istoriji UEFA neki tim iz prvog kola kvalifikacija stigao do grupne faze. To smo ponovili i naredne tri godine. Srušili smo svetski rekord po broju bodova, rekorderi smo zbog 156 datih golova u svim takmičenjima", nabraja generalni direktor Crvene zvezde.

"U Crvenoj zvezdi nema minulog rada. Igrači i treneri su na odmoru, ali mi radimo. S obzirom na to da nisam govorio za medije, sada sam tu da odgovorim na sva vaša pitanja. Pratio sam šta pišete, ko su potencijalna pojačanja Crvene zvezde. Hoćemo do 20. juna da kompletiramo igrački kadar", jasan je Terzić i naglašava da je finansijska situacija u klubu dobra, kao i da su crveno-beli dobili licencu za Evropu u prvom krugu.

FINANSIJSKO STANJE Generalni direktor Crvene zvezde, Zvezdan Terzić, rezimirao je najuspešniju sezonu kluba još od Barija 1991. godine i govorio i o planovima za narednu sezonu, očekivanim prihodima, ali i kako izgleda trenutno finansijsko stanje kluba. "Sportski cilj je grupna faza UEFA i titula.To je ono što Zvezdi obezbeđuje finansijsku stabilnost. Četiri miliona dobijamo od Gasproma, 1,2 miliona od Telekoma, u slučaju da uđemo u Ligu Evrope imamo 10 miliona, u slučaju Lige šampiona 20 miliona, 4 do 5 miliona od ulaznica, 10 do 15 miliona od transfera. Naša struktura prihoda je veoma jasna. Dva odsto prihoda stiže iz inostranstva i tom tendecijom ćemo nstaviti. Grupna faza UEFA takmičenja nas obavezuje da bi zadovoljili naše navijače zbog kojih klub i postoji", rekao je Terzić.

