PIKSIJA PREPLAVILE EMOCIJE: Nije mogao da zadrži suze zbog inicijative da Čair ponese njegovo ime! VIDEO

Povodom inicijative da stadion na Čairu ponese ime Dragana Stojkovića Piksija koji je rođen u ovom gradu, proslavljeni srpski fudbaler i selektor reprezentacije nije mogao da sakrije suze pred novinarima.

"Uvek se osećam jako emotivno kad god dođem u svoj grad, u kome sam rođen. To je poseban osećaj koji ne može da se opiše, tako i danas. Emocije su me malo jače pogodile posle izlaganja po pitanju jednog parčeta zemlje, koji meni mnogo znači, taj Čair, taj magični stadion za mene, koji me je napravio zaista čovekom i koji me je puno naučio. To nikada ne mogu da zaboravim!", rekao je Piksi.

On je dodao da u slučaju da inicijativa bude sprovedena u delo neće imati reči da iskaže zahvalnost.

"Ovo je grad koji je najlepši za mene na svetu i uvek će ostati", iskren je Nišlija.

" Bio sam mlad, ali znam da sam dao svoj poslednji atom snage za ovaj grad i tim. Treneri su mi govorili da stanem, a meni nije bilo jasno zašto. Bio sam klinac koji je dolazio peške od kuće do Čaira, danas se srećom vreme promenilo i na nama je da im omogućimo što bolje uslove za rad, da ne bude kao što je bilo nekada," zaključio je selektor Stojković koji je nakon toga kratko predočio ponovo novinarima plan za predsojeće mečeve reprezentacije sa kojim je već dobro upoznao sportsku javnost u Srbiji.

Inače, selektor fubalske reprezentacije Srbije danas je sa suprugom Snežanom posetio Niš, uručio donaciju predškolskoj ustanovi i sa nostalgijom pričao o svojim počecima.

03:15 Piksi zapkalao pred novinarima

