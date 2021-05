DARKO PANČEV UGOSTIO KURIR: Zar već 30 godina od Barija?! I dan-danas se naježim kad gledam penale!

Ovako je legendarni Milojko Pantić ispratio Zvezdino osvajanje Evrope 29. maja 1991. godine, a tačno tri decenije kasnije izvođač ključnog penala u finalu protiv Olimpika iz Marselja ugostio je Kurir u Skoplju. Podsećanja radi, posle 120 minuta bilo je 0:0, a Zvezda je na penale slavila rezultatom 5:3.

Darko, zvezdaše i dan-danas podilazi jeza kad gledaju vaš gol i radost ekipe u Bariju? A vas?

"Pa, kako da ne... Posebno kad shvatiš da je tako nešto teško ponovljivo u našem fudbalu".

Kad ste poslednji put gledali utakmicu ili makar penal-seriju?

"Iskren da budem, ne znam da li sam ikad odgledao utakmicu od početka do kraja u cugu. Uvek nešto na momente. A penale sam skoro gledao, to se često vrti na televiziji".

Da li ste svesni da je prošlo 30 godina od Barija, vi ste tad imali 25?

"Vreme leti. Kao da sam juče šutirao penal Olmeti. Po ćerkama to najbolje vidim. Starija mi ima 21 godinu. Omatoreo sam" (osmeh)...

Čega se najviše sećate iz tih Zvezdinih dana?

"Mnogo je anegdota i puno lepih trenutaka... Setim se često i boravka u Bariju, gde smo bili pet dana, pa žurke u restoranu "Studio B"... Džaje, Cveleta... Žurke s trubačima do zore... Ma prelepo je bilo".

S kim ste u kontaktu iz svoje generacije?

"Sa mnogima, stvarno. S kapitenom Dikom najviše, Robijem isto... Ma sa svima, svi smo i dalje porodica".

ONI SU OSVOJILI EVROPU 1991. Tim Stevan Stojanović Vladimir Jugović Slobodan Marović Refik Šabanadžović Mile Belodedić Ilija Najdoski Robert Prosinečki Siniša Mihajlović Darko Pančev Dejan Savićević Dragiša Binić foto: Profimedia Rezerve Vlada Stošić Milić Jovanović Ivica Momčilović Rade Tošić Vladan Lukić Trener Ljupko Petrović Čelnici Dragan Džajić Vladimir Cvetković

Crvena zvezda ipak nije samo Bari. Koje utakmice posebno pamtite u prvenstvu Jugoslavije?

"Uf... Razne... Protiv Želje, Olimpije, Dinama, Hajduka, Rijeke... Ma ja i danas gledam sve te klubove. Ljudi me pitaju kako, bre, gledam meč Velež - Sarajevo, a u isto vreme ide direktno Mančester - Liverpul. Šta ima da gledam Engleze ili bilo koga drugog, ovi klubovi su bili deo moje lige, njih ću uvek radije pratiti".

Gde bi Zvezda bila da nije bilo sankcija?

"Bila bi opet šampion Evrope! Ako ne 1992, onda 1993, jer, da nije bilo sankcija, mnogi od nas bi ostali u Zvezdi. I dalje bismo bili jaki".

A gde biste vi bili da niste otišli u Inter, je l' vam to bio najlošiji potez u životu?

"Jeste. Mogao sam da biram, a izabrao sam najgore. To je kao kad ti se nude četiri top devojke, a izabereš onu s kojom se posle razvedeš. Ali to je život".

Zvezdaši vas obožavaju, ali ima i nešto što vam mnogo zameraju - a to je da slabo dolazite u Beograd na svoju i njihovu Marakanu?

"Istina, ne idem često, ali stvarno nema neki poseban razlog zbog čega je tako. Eto, sad je Skoplje bliže Beogradu, Grdelička klisura više nije problem, brže se stiže, pa eto, obećavam, biće me češće" (osmeh)...

Ne sumnjamo da, ipak, pratite Zvezdu putem TV, interneta...

"Kako da ne. Na Areni gledam skoro svaku utakmicu. Čitam vesti, znam sve šta se dešava. A nije što ste vi u pitanju, uvek najpre otvorim Kurir na telefonu, pa tek onda poneki sajt iz Hrvatske, Bosne, uz naše makedonske".

Oseća se jugonostalgija u vašem govoru, da li je vreme za regionalnu ligu u fudbalu?

"To bi bilo idealno. Pa vidite da regionalne lige već postoje u košarci, rukometu, vaterpolu, hokeju, evo sad i u boksu. Za boks mi je mnogo drago što se vraća na scenu, to je sport koji ima dušu, nije to samo tuča".

Kako vam se čini Crvena zvezda danas?

"Oduševljen sam, stvarno. Stanković je sjajno nastavio tamo gde je Miloje stao. I super što nije požurio nazad u Italiju. Ja sam pogrešio s Interom, on je, eto, ispao pametniji".

Sećate li se Zvezdana Terzića kao igrača i vaših duela na Karaburmi?

"Da, da... Sad kad vidim sliku, svega se sećam. Igrao je štopera, čuvao me je. I uspeo je da me sačuva. Davao sam mu samo jedan gol po meču, nisam više (osmeh)... Pozdravite mi direktora, odlično radi posao".

Zašto vas nema na bitnim funkcijama u makedonskom fudbalu?

"Ma šta će mi to?! Bio sam jednom i otišao. Fudbal više nije sport, to je biznis. A kad nemaš para, ne možeš da budeš uspešan. Eto, zato me nema. Uz to, politika ima svoj upliv, pa je i Vardar sad ispao iz lige. Nisam ja za ta nova vremena".

Kako vam deluje reprezentacija Srbije i vaš bivši saigrač Piksi kao selektor?

"Šteta što ranije nije preuzeo Srbiju, sad biste možda bili s nama Makedoncima na Euro... Piksija znam od malih novu, iz vrtića, što bi se reklo. Igrali smo za sve mlađe kategorije reprezentacije zajedno. Želim mu uspeh"!

Za kraj - ko je bolji ugostitelj, Dika ili vi? Ili možda neko treći iz vaše generacije?

"Znam da i Dika ima kafić, ali nisam ja ugostitelj. Ovaj kafić držim za svoju dušu, ne zbog zarade. Pa ja nikad u nabavku nisam otišao, niti gledam račune, to drugi rade za mene. Ja samo uživam" (osmeh)...

