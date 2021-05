CEZAR ASPILIKUETA NIJE ŠTEDEO KOMPLIMENTE ZA HAVERCA: On će biti superstar!

Kapiten Čelsija Sesar Aspilikueta rekao je da će Haverc biti velika zvezda.

"Kaj je imao tešku sezonu, ali ima jak mentalitet i ovaj momak će biti superstar. On već to i jeste i doneo nam je Ligu šampiona. Trčao je kao lud i zbog toga ovo i zaslužuje", naveo je on.

foto: EPA

Čelsi je drugi put u klupskoj istoriji osvojio titulu prvaka Evrope, prvi put posle 2012. godine.

"Ovo mnogo znači. Došao sam u Čelsi 2012. godine posle trijumfa u Ligi šampiona i naravno da sam želeo da to ponovimo. Večeras je bilo neverovatno. Moja porodica je ovde, ovo je poseban dan", naveo je kapiten londonske ekipe.

Kurir sport