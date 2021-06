JOVELJIĆ I ČESTIĆ ODUŠEVLJENI POZIVOM: Velika je čast kada vas trenira legenda kao Piksi!

"Atmosfera je baš onakva kakvu sam i očekivao, sjajna. Zaista sam prezadovoljan i želeo bih da se zahvalim Misteru na pozivu, nadam se da neću izneveriti njegovo poverenje. Velika je čast trenirati pod dirigentskom palicom jednog takvog trenera, ali je takodje privilegija deliti svlačionicu sa ovim divnim momcima“, rekao je Joveljić, a preneo je sajt Fudbalskog saveza Srbije.

Reprezentacija Srbije putuje danas u Japan gde će igrati dva prijateljska meča, 7. juna protiv Jamajke, i četiri dana kasnije u meču Kirin kupa sa domaćom selekcijom.

U ovim utakmicama neće nastupati između ostalih napadači Aleksandar Mitrović, Dušan Vlahović i Luka Jović.

"Žao mi je što nisu tu jer bih mogao mnogo toga da naučim. Trudiću se da ih dostojno zamenim u ulozi golgetera. Mitrov rekord je veliki motiv za sve nas mlađe igrače koji tek ulazimo u reprezentaciju", rekao je Joveljić i dodao:

"To nam je odličan parametar, da nastavimo njegovim stopama i da pokušamo jednog dana da ga dostignemo", dodao je napadač Volfsbergera.

Ove sezone Joveljić je odigrao sve utakmice za austrijski tim, a u poslednja dva meča postigao je tri gola u prvenstvu Austrije.

foto: Kurir

Na spisku reprezentativaca nalazi se i 20-godišnji odbrambeni igrač Sava-Aranđel Čestić.

"Nastupao sam za mladu reprezentaciju i osećaj je zaista bio predivan. Srce mi je uvek bilo bliže Srbiji i nisam se nijednog trenutka dvoumio kada se pojavila mogućnost da postanem reprezentativac. Znao sam da će to biti samo moja odluka i sasvim sam siguran da nisam pogrešio", rekao je fudbaler Kelna.

Čestić je dodao da je "privilegija igrati za reprezentaciju", uz ocenu da se od aktuelnog selektora može mnogo naučiti.

Mladi igrač za uzora ima Nemanju Vidića, bivšeg kapitena Mančester junajteda.

"Imam samo reči hvale i za momke sa kojima trenutno delim svlačionicu u A reprezentaciji, neke od njih znam iz mlade selekcije, sa nekima se tek upoznajem. To je još jedan plus ovog okupljanja i biće mi čast da zajedno sa njima branim boje svoje zemlje", istakao je on.

Ove sezone debitovao je u Bundesligi u meču protiv Borusije Dortmund, koji je njegov tim dobio na gostovanju (2:1). Pored tog meča igrao je i u pobedama protiv Šalkea i Borusije Menhengladbah.

"Izdvojio bih tu pobedu protiv Šalkea, mog bivšeg kluba za koji me vežu lepe uspomene, tu sam proveo tri godine života i naravno da mi je žao što su ispali iz lige. Ipak, napravio sam pravi potez prelaskom u Keln i mogu da kažem da sam presrećan što smo ove sezone posle žestoke borbe uspeli da sačuvamo bundesligaški status", rekao je Čestić.

Pored Erlinga Holanda iz Dortmunda, u ovoj sezoni igrao je i protiv Roberta Levandovskog napadača Bajerna iz Minhena.

"Koga mi je od njih dvojice bilo teže da čuvam? Uf, teško pitanje. Obojica su vrhunski napadači, ali nisam toliko loše odradio posao", zaključio je on.

Srbija prvi prijateljski meč u Japanu, igra protiv Jamajke 7. juna od 9.00.

Beta