PARTIZAN PRAVI TIM ZA TITULU: Ivica Iliev otkrio Kuriru, da crno-beli dovode dvojicu stranih napadača TOP KLASE!

Partizan će napraviti ozbiljan posao u prelaznom roku, a Aleksandar Stanojević dobiće kvalitetna pojačanja, kadra da sledeće sezone napadnu titulu, tvrdi za Kurir Ivica Iliev, sportski direktor crno-belih.

Pored Siniše Saničanina planirano je da u Humsku dođu dvojica napadača iz inostranstva, kao i tandem domaćih igrača, te da se šansa tokom priprema ukaže mladim fudbalerima sa bonus statusima u domaćem prvenstvu.

- Radimo na angažovanju dvojice fantastičnih napadača! Stranaca! I moraju da dođu. Obojica! To je prioritet Partizana u prelaznom roku. Svaka velika ekipa mora da ima velike individualce. To je moja, ali i vizija trenera Stanojevića, koji je za mene najbolji trener. Mi smo prošle godine prodali Sadika, a Suma nije imao sezonu na top nivou. I to se odmah osetilo, ostali smo bez trofeja. Sada smo u ozbiljnoj fazi pregovora sa dvojicom igrača. U rukama Saleta Stanojevića oni će biti za klasu bolji tokom sezone - otkrio je za Kurir Ivica Iliev.

Partizan će se pojačati i sa srpskim fudbalerima.

- Desiće se dolazak jednog, ili dvojice domaćih igrača. Tu je i naša neverovatna omladinska škola, puna bisera. I vrapci na grani znaju da smo najjači u Evropi. Mali Jović je partijama tokom proleća, posebno u dva derbija zaludeo Evropu. On sa 18 godina već odskače od vršnjaka. To nije promaklo našem selektoru Draganu Stojkoviću koji je oduševljen njegovim kvalitetima, pa ga je poveo sa reprezentacijom u Japan - jasan je Iliev.

