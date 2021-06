BOMBA! ZVEZDA SE SELI SA MARAKANE U SURČIN: Zvezdan Terzić najavio kupovinu 20 hektara zemlje i novi stadion!

"Bilo je to prvi put. Drugi put dogovor je pao u oktobru 2004, ali je Džajić tada napustio klub, a ja sam postao predsednik FŠ. Iz trećeg puta je uspelo. Bio sam očigledno odavno Džajićev projekat za ovu funkciju", naveo je on.

Terzić je u intervjuu za Ekspres rekao da je verovao u Zvezdu i te 2014. kada niko nije.

"Kad nismo imali igrače, kada smo u mraku promovisali šefa stručnog štaba, kad smo imali 250 sudskih sporova, kada nismo imali nikakav prihod. Klub je bio bukvalno klinički mrtav, jedan leš od kluba".

foto: Starsportphoto

Terzić ističe da mu je ideja na klub napravi novi stadion.

"Na istom mestu sa poslovno komercijalnim sadržajima, od čije rente bi Crvena zvezda imala neku finansijsku stabilnost. Mi smo ovde vlasnici 16,5 hektara zemlje i pričamo o tome kao o nekom kapitalu, a ne dobijamo ništa. Zapravo, imamo samo rashode u iznosu od 250 hiljada evra koliko plaćamo porez na imovinu gradu Beogradu".

Stadion je napravljen daleke 1963, van svake pameti naslonjen je sa sve četiri tribine na zemlju tako da nemamo ni jedan jedini kvadratni metar poslovnog ili stambenog prostora na najskupljoj lokaciji u Beogradu, naveo je Terzić.

foto: Ana Paunković

"Ljudi iz sveta kad dođu ne mogu da se načude na kakvoj lokaciji imamo šest pomoćnih terena. Istina imao je to i Real oko stadiona Santijago Bernabeu, ali je sve izmestio i napravio trening kamp. Uradiće to i Zvezda, blizu smo dogovora da kupimo 20 hektara zemlje na poziciji blizu aerodroma i da napravimo naš trening kamp, da se kompletno preselimo tamo. To je budućnost Crvene zvezde".

Neizbežna tema bila je i situacija u Fudbalskom savezu Srbije.

"Crvena zvezda odavno, a ja sam u klubu sedam godina, nije uključena u rad FŠ. Nas nema ni na Terazijama 35 ni u Staroj Pazovi. O svemu što se trenutno događa informišemo se iz medija, a sve što se događalo ili se događa u FŠ je samo još jedan dokaz da ti ljudi nemaju kapacitet da vode jedan sistem. Takođe i da snagom svog autoriteta, pameti i znanja, rešavaju probleme i hendluju ih na jedan civilizovan i sportski način. Kao najveći kub imamo odgovornost i obavezu da se uključimo u izbore koji će biti raspisani na svim nivoima. Zvezda će sigurno imati i svog kandidata", poručio je Terzić.

Tanjug