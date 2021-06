UPLAŠIO SAM SE DA ME NE SMENE: Stojković o susretu sa legendama

"Orlovi" se trenutno nalaze u Kobeu gde će u ponedeljak od 9 ujutru odigrati prijateljski susret sa selekcijom Jamajke, a četiri dana kasnije, u okviru Kirin kupa, ukrštaju koplja sa Japanom.

"Rezultat jeste bitan, ali ne toliko da bi nam poremetio planove za one ključne utakmice u septembru, oktobru i novembru. S obzirom na tim koji imamo na raspolaganju, na veliki broj debitanata i mladih igrača, mislim da nam motivacija neće biti nikakav problem. Meni kao treneru je zadovoljstvo da vidim potencijal koji oni u svakom slučaju poseduju. Da vidim kako to izgleda u jednoj pravoj i ozbiljnoj utakmici. Na njima je da se pokažu i dokažu, na nama je kasnije da procenjujemo“, rekao je Stojković i podsetio na probleme koje je imao pri formiranju spiska putnika za Japan:

"Nismo mogli, a nismo ni očekivali da ćemo ovde doći u najjačem sastavu. To je prosto nemoguće posle naporne sezone, imajući u vidu povrede i umor igrača. U svakom slučaju, sastav tima ne menja naše ambicije. Bitno je da igrači koji su trenutno u Japanu, shvate principe naše igre, da shvate da fudbal može da bude mnogo lep i da se potrude da ga baš tako i igraju“.

Nakon uspešnog starta u kvalifikacijama za Svetsko prvensto, utisak je da je cela nacija ponovo stala uz svoju fudbalsku reprezentaciju. Tome u prilog i dolazak bivših asova, Slaviše Jokanovića, Ljubinka Drulovića i Duška Tošića u Staru Pazovu, gde su pružili podršku Stojkovićevim pulenima i poželeli svom nekadašnjem saigraču, treneru i velikom prijatelju puno sreće u pohodu na Mundijal 2022.

"Uplašio sam se da me ne smene… Šta znam… Ovde kod nas čim neko dođe da te poseti, odmah kažu evo ga novi selektor“, našalio se Stojković, a zatim dodao:

"Uvek je lepo videti prijatelje, sesti sa njima, popričati… To je potvrda one konstatacije da oko reprezentacije vlada odlična atmosfera. To druženje je nešto što zaista ne može da se meri ni sa čim. Njihov dolazak, podrška, sve te pozitivne vibracije koje mi šalju, znače puno. Naravno, pričali smo o raznim stvarima… kako igramo, kako bi trebalo da igramo, šta su nam ciljevi, kako je bilo nekada, kako je sada… Uglavnom fudbalske teme koje su meni jako zanimljive. Izuzetno mi je drago što su došli i što će tek da dolaze. Ne samo oni, nego i drugi ljudi kada budu u prilici. Nikome ne branim da se pojavi, štaviše, čini mi zadovoljstvo“, rekao je selektor Dragan Stojković za sajt FSS.

Kurir sport