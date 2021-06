ŽIVKOVIĆ POSLE PORAZA OD BRAZILA: Želeli smo da napadamo, to nas je koštalo!

Selektor mlade fudbalske reprezentacije Srbije Zvonko Živković rekao je posle meča sa Brazilom da su njegovi momci igrali protiv jedne od tri najbolje reprezentacije sveta, preneo je Fudbalski savez Srbije.

Mladi fudbaleri Srbije izgubili su danas u Beogardu od Olimpijske selekcije Brazila sa 0:3, u prijateljskom meču.

"Znamo ko nam je bio protivnik, najbolja reprezentacija na svetu ili ; selekcija koja je među tri najbolje u svetu. Znate ko igra za njih, u kojim klubovima i koje su im cene i zašto su im te cene. Uspeli smo da izdržimo njihov ritam, ali neću da pričam o drugim detaljima jer bi bilo neukusno", rekao je Živković.

Srbija je želela da napadne ali joj Brazil nije to dozvolio naveo je Živković.

"Želeli smo da napadamo, ali nisu nam to dozvolili ili nismo imali kvaliteta. Imali smo i igrače iz naše druge lige, dva igrača, jedan iz Loznice, jedan iz IMT-a. Što je pohvalno, ali oni su imali igrače iz Reala, Arsenala… I to je njihova snaga", izjavio je selktor Srbije.

I pored ubedljivog poraza Živković je zadovoljan nastupom njegovih izabranika.

"Mogli bismo da iznesemo još hiljadu parametara u njihovu korist, ali zadovoljni smo. Od ove utakmice očekivao sam mnogo veće probleme. Izdvojićemo ono što je dobro, ali znamo šta je naš fudbal. On trenutno ne može da izbaci ovakve igrače kao što su Brazilci. Nadam se da će uspeti to u budućnosti. Ova brazilska ekipa je i po pet godina starija od nas, tako da sam potpuno zadovoljan", rekao je on.

Onim stvarima kojim nije zadovoljan selektor želi naknadno da se pozabavi sa svojim stručnim štabom.

"A onim što nisam zadovoljan, ostaviću za naknadnu analizu stručnog štaba. Znamo sada na koje igrače možemo da računamo za kvalifikacije, a na koje ne. I verujem da ćemo spremni dočekati kvalifikacije", izjavio je Živković.

Beta