VOJVODINA POČELA PRIPREME ZA NOVU SEZONU Slavoljub Đorđević: Ambicije ostaju iste!

Novi trener fudbalera Vojvodine Slavoljub Đordjević smatra da će njegova ekipa biti dovoljno snažna i konkurentna u sezoni 2021/22.

Fudbaleri Vojvodine, na čelu sa novim trenerom, danas su počeli pripreme za novu sezonu, a Đordjević je istakao da je ekipa doživela velike promene, ali da će ambicije ekipe ostati iste.

"Imamo veliki broj igrača, ekipa je dosta promenjena, otišlo nam je devet standardnih igrača. Stiglo nam je danas prvo veliko pojačanje, kapiten Rada i reprezentativac Busnić, koji iza sebe već ima tri, četiri sezone u Super ligi. On je ozbiljan zadnji vezni, koji je čvrst, ali nedostaje nam još tri, četiri igrača", rekao je Đordjević.

Najveći problem za novog trenera Vojvodine biće pronalaženje adekvatnih pojačanja u zadnjoj liniji.

"Imamo najveći problem u zadnjoj liniji, tri štopera su nam otišla, i moramo da dovedemo barem dvojicu. Na desnom boku moramo da imamo konkurenciju za Bjekovića i jedan napadač. ; Uprava, direktor i ja radimo punom parom, ali ne verujem da ćemo dovesti mnogo igrača. Smatram da ovi momci koji su tu, nisu slučajno u Vojvodini, ovde ima mnogo dobrih igrača koje kroz rad i utakmice mogu da napreduju i pokažu još veći kvalitet" izjavio je on.

foto: Starsportphoto

Djordjević je otkrio i plan priprema do početka novog prvenstva, te istakao da je srećan što je počeo sa radom.

"Moj karakter je da volim da radim, da sam stalno na terenu i jedva sam čekao. Pun sam energije, ambicija da sprovedem zacrtan plan koji je naša uprava, direktor i ja želimo da sprovedemo. U stvaranju smo tima, moramo mnogo da radimo i tako smo napravili plan i program priprema", izjavio je Đordjević.

"Ovde smo do 20. juna onda odlazimo 14 dana na Pohorje, što je bila moja želja, da se što bolje upoznamo, bićemo sami u hotelu, imaćemo mir i odlične uslove za rad. Tamo smo do 4. jula, imamo dva dana pauze, onda imamo još tri dana treninga do 10. i potom ulazimo u završnu fazu pred prvenstvo koje počinje 17. jula", rekao je on.

foto: Starsport©

Kadrovske promene ne smeju da utiču na rezultate i ambicije kluba, smatra Đordjević.

"Vojvodina je preozbiljan klub i bez obzira na sve, ambicije su uvek visoke. Javnost i grad Novi Sad moraju da znaju da mi krećemo od nule. Želimo da budemo što duže u Evropi, da napadnemo Kup, prvenstvo, da afirmišemo mlade igrače. Imam svoje ideje i način na koji ću da igram. To sve zavisi i od igrača. Javno želim da kažem da Vojvodina mora da bude jako disciplinovana, u fazi odbrane i u fazi napada. Pokušaću da sprovedem svoje ideje", izjavio je Đordjević.

Nova politika Vojvodine biće veći broj mladih igrača, iz omladinske škole, ali Djordjević uverava da to neće biti problem.

"Mlad igrač sa 20, 21 godinom nije mlad igrač ako već ima iskustvo u Super ligi. Mi želimo da imamo i starije i mlađe, da imamo prosek 23, 24 godine. Vojvodina i njena škola imaju talente i zato smatram da možemo da gurnemo mnoge mlade igrače da osete šta je seniorski fudbal", rekao je novi trener Vojvodine.

Beta