OVO JE HIMNA OVOGODIŠNJEG EVROPSKOG PRVENSTVA! Da li će OVA pesma postati novi svetski HIT? VIDEO

Svaki EURO i SP u ovom milenijumu imali su svoju zvaničnu numeru, nekako se najbolje sećamo "Waka Wake" i "Wavin' Flag"-a iz Južnoafričke Republike, a mnogi postavljaju pitanje koja numera će se preslušavati na ovom Evropskom prvenstvu.

Odgovor je "We Are the People" u izvođenju dvojca iz U2 Bona i The Edge, kao i Martina Gariksa.Trio će pesmu otpevati i na samom otvaranju Eura u Rimu ove večeri, sama pesma ima klasični ritam kao i većina pesama grupe U2, dok Martin Gariks svojim DJ sposobnostima daje novu dimenziju ovoj pesmi.

Skoro se pojavio i spot za ovu pesmu, pa poslušajte i pogledajte kako izgleda.

Kurir sport