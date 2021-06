SPEKTAKL ZA PAMĆENJE! Pogledajte kako je izgledala ceremonija otvaranja EP iz drugog ugla! FOTO

Utakmicom između Italije i Turske na stadionu Olimpiko u Rimu večeras je počelo Evropsko prvenstvo u fudbalu.

Prvom susretu na EURO 2021 prethodila je ceremonija svečanog otvaranja.

Svečanu ceremoniju otvorile su legende Rome i Lacija Frančeso Toti i Alesandro Nesta koji su ispucali lopte na tribine u znak povratka navijača u arenu, prvi put od marta 2020. godine.

Potom je slavni operski pevač Andrea Bočeli otpevao ariju "Nešun Dormu" iz Pučinijeve opere "Turando", a zatim je virtuelno izvedena himna Prvenstva "We Are The People" holandskog Đ-a i producenta Martina Gariksa i članova benda U2 Bona i The Edge.

Borba za titulu šampiona Evrope odložena je za godinu dana zbog pandemije korona virusa, a sada će se igrati u tzv. kontrolisanim uslovima, sa delimično popunjenim tribinama, u ukupno 11 gradova.

Sem u Rimu, šampionat će se igrati u Amsterdamu, Glazgovu, Londonu, Bukureštu, Bakuu, Budimpešti, Glazgovu, Minhenu, Sankt Peterburgu i Sevilji, s tim da će se završnica, dva polufinala i finale, 11. jula, odigrati na londonskom Vembliju.

Titulu brani Portugalija, koja je pre četiri godine u finalu savladala Francusku, u međuvremenu osvojila Ligu nacija i predvođena Kristijanom Ronaldom svakako je jedan od favorita.

Kladionice procenjuju da je favorit broj 1 svetski šampion Francuska, koja ovaj put ima i Karima Benzemu, potom slede Englezi, dobrim delom zbog činjenice da su domaćini u završnici, tradicionalno Nemci i Italijani, naravno Belgijanci i iz drugog plana svetski vicešampioni Hrvati.

Srbija ni ovaj put neće učestvovati, nakon poraza u baražu protiv Škotske, čime je nastavljen loš niz dug dve decenije, pošto je srpski tim poslednji put nastupio na EURO 2000, tada pod imenom Jugoslavija.

