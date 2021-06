(UŽIVO) DRUGI DAN EVROPSKOG PRVENSTVA: Bejl udara na Šaćirija, skandinavski okršaj, poslastica večeri - Belgija protiv Rusije

Prvi meč je na programu od 15 časova.

VELS - ŠVAJCARSKA 15.00

Ovo je prvi međusobni okršaj ove dve selekcije na velikim takmičenjima.

Velšani su 2016. bili jedno od najprijatnijih iznenađenja evropskog prvenstva, ali je pitanje da li mogu da ponove takve predstave.

Učešće na EP fudbalske reprezentacije Velsa zasenilo je podizanje optužnice protiv aktuelnog selektora Rajana Gigsa, zbog napada na dve žene u novembru prošle godine.

Gigs je i dalje nominalno selektor, a reprezentaciju će voditi njegov pomoćnik Robert Pejdž.

Rajan Gigs foto: AP

Sa druge strane, Švajcarski predvodi dobro poznati "albanski provokator" Granit Džaka.

Njega veoma ceni selektor Vladimir Petković, te mu je dodelio i kapitensku traku, sa kojom je vodio Švajcarce do finalnog turnira Lige nacija 2019. godine, do prvog mesta u kvalifikacionoj grupi za Evropsko prvenstvo i do dve uvodne pobede u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2022. godine.

Granit Džaka foto: EPA/ARMANDO BABANI

Jezgro selekcije Švajcarske je i dalje na okupu, to su Džaka, Šaćiri, odbrambeni igrači Fabijan Šar i Rikardo Rodirges, te napadač Haris Seferović, a samo Šer od njih ima manje od 70 nastupa za reprezentaciju.

Tu su još i Remo Frojler vezni igrač Atalante, Denis Zakarija iz Borusije Menhengladbah, kojeg dugo povezuju sa prelaskom u Mančester siti.

DANSKA - FINSKA 18.00

Danska ima veoma respektabilnan nacionalni tim, a od eliminacije na Mundijalu u Rusiji od Hrvatske na penale izgubila je samo dve utakmice do sada.

Danci su osvojili maksimalnih devet bodova iz tri utakmice na startu kvalifikacija za Mundijal u Kataru. Bili su impresivni, postigli su 14 golova, a nisu pripimili nijedan. Na dve provere uoči Evropskog prvenstva remizirali su sa Nemcima (1:1) i rutinski savladali Bosnu i Hercegovinu (2:0).

foto: Shutterstock

Finskoj je ovo biti prvo učešće na velikim takmičenjima. Ovoj generaciji je uspelo nešto što nije nekim prethodnim, čiji je vođa na terenu bio najbolji finski fudbaler svih vremena Jari Litmanen. Finci su u kvalifikacijama za ovo Evropsko prvenstvo ostavili iza sebe u grupi Grčku, Bosnu i Hercegovinu i Jermeniju i napravili najveći uspeh u istoriji fudbala ove skandinavske zemlje.

foto: Profimedia

BELGIJA - RUSIJA 21.00

Belgijanci se nadaju najboljem rezultatu na ovom prvenstvu, dok Rusi sa izmenjenim timom misle da mogu nadmašiti rezultat sa Svetskog prvenstva, kada su ih Hrvati savladali u četvrtfinalu.

"Odlično poznajemo Rusiju, već smo igrali i znamo da će to biti teška utakmica. Igra će biti energetski vrlo zahtevna, to je sigurno. Spemni smo za težak meč, ali i srećni jer se igra pred navijačima", rekao je golman Belgije i Real Madrida, Tibo Kurtoa.

Tibo Kurtoa foto: AP

Na stadionu Zenita je maksimalno dozvoljeno 33.900 gledalaca.

"Belgija jeste favorit, igraju sjajnim stilom i snažni su u svakom pogledu, mada nijednoj ekipi nije lako kada igra bez lidera, što De Brujne jeste. Mi želimo da igramo, a ne da se broimo, jer borba je drugi vid sporta. Spremili smo nekoliko varijanti, ali pamtim kako su neprelazni u duelima, snažni ali i organizovani u igri. Ali, mi savršeno znamo šta da očekujemo i imamo plan koji treba da realizujemo na terenu. Iskusta nam ne nedostaje, jer smo analizirali sve utakmice sa njima", istakao je Artjom Dzjuba, kapiten selekcije Rusije i napadač Zenita.

foto: Profimedia

