ČUDO JE DA JE ERIKSEN ŽIV! Lekar u ŠOKU: Moj Bože, da li je nešto što nismo videli? Objasnio šta se DOGODILO sa slavnim Dancem!

Eriksen je pao na teren u 43. minutu utakmice na stadionu Parken.

Eriksena su reanimirali lekari na terenu, a okružili su ga danski fudbaleri koji su plakali.

Lekari su ga reanimirali oko 10 minuta, kada je okružen saigračima na nosilima iznet sa terena.

Takodje i sudija i finski reprezentativci su napustili teren.

Navijači su na tribinama ostali u šoku i neverici i mnogi su plakali.

Na sreću Eriksen se probudio, stanje mu je stabilno, nalazi se u bolnici i utakmica je na kraju čak i odigrana do kraja.

Profesor Sanjaj Šarma, koji je bivšeg fudbalera Totenhema podvrgao brojnim zdravstvenim testovima od 2013. do 2020, rekao je da Eriksen nikada nije imao problema sa srcem, ali da testovi “nikada nisu stoprocentno pouzdani”.

On je naglasio da se Danac oporavio “veoma brzo”, imajući u vidu navode da mu je srce stalo na pet minuta.

- Ako su mu uradili gresivan CPR (reanimacija, prim. a) i ako su koristili defibrilator, onda mogu da kažem da se radi o primarnom srčanom zastoju koje je izazvano “ulaskom” srca u loš ritam - objasnio je profesor Šarma nastavio:

- Samo sam video da je potrčao ka lopti da mu noge otkazuju i da pada... noge su ga totalno “izdale”, što je jasan pokazatelj da je nešto opasno krenulo po zlu, postao je “mekan” i samo pao... verovatno je mozak ostao bez kiseonika.

On navodi da se vreme, u slučaju Eriksena, od kada je pao na zemlju pa do momenta kad je reanimiran u medicini naziva “zastoj” (na engleskom “downtime”).

Svaki minut zastoja srca smanjuje šanse za preživljavanje za sedam odsto

- Što duže “zastoj” traje to gore po vas! Svaki minut koji provedete u “zastoju” smanjuje šanse za preživljavanje za sedam odsto. Uobičajeno, neko ko je proveo pet ili šest minuta u “zastoju”, ako ga povrate, nalazi se u kritičnom stanju i potrebno je da se priključi na respirator i da se intubira kako bi mogao da diše. Čudo je da je preživeo! Ali, ne zaboravite, Kristijan je veoma mlad zdrav čovek. On nije poput starijih ljudi koji imaju srčane probleme... on je momak sa fantastičnom cirkulacijom - kaže Šarma.

Profesor Šarma kaže da se molio za Eriksena u trenucima dok još nisu stigle ohrabrujuće vesti da je Danac preživeo i da je u stabilnom stanju.

Fudbaler, koji je iz Totenhma prešao i Inter, u Londonu je bio podvrgnut “maksimalnim testovima” koji nisu pokazali nikakve probleme sa srcem.

"Od kada je došao u Totenhem, 2013, moj posao je bio da motrim na njega i testirali smo ga svake godine Njegovi testovi do 2019. to tvrdim bili su kompletno normalni bez očiglednog problema sa srcem. Ovo tvrdim jer sam ja radio testove", izričit je Šarma.

Kada je čuo da je Eriksen kolabirao, on je odmah pogledao njegove ranije medicinske rezultate.

"Pomislio sam “Moj Bože, da li je nešto što nismo videli?”, ali pogledao sam dokumentaciju i svi rezultati su bili savršeni. Moguće je da je Kristijan zakačio “tihe srčane probleme” od kada je napustio Totenhem u januaru 2020, iako je Inter, sigurno, uradio sve testove. Ali, nalazimo se u pandemiji virusa korona. Neki fudbaleri možda imaju “pod-kliničku kovid infekciju” koja može da utiče na srce" zaključio je profesor kardiologije Šarma.

