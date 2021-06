HRVATI NE SUMNJAJU U PROLAZ GRUPE! Dalić: Primili smo gol kakav nismo smeli!

"Bilo je teško vreme za igru. Znali smo da moramo da izdržimo početni pritisak domaćina i to smo uspeli. Nakon toga smo uzeli kontrolu i vratili se u igru. Međutim, to nije bilo dovoljno, posebno u napadu. Tako je bilo i u drugom poluvremenu", rekao je Dalić na virtuelnoj konferenciji za medije. Selektoru Hrvatske je zasmetao gol koji je njegova ekipa primila. "Malo me to ljuti što je taj gol primljen iz situacije koju smo vežbali sedam dana. Kako ne smemo reagovati u fazi odbrane, kako ne smemo isprazniti taj deo odbrane, jer u taj prostor ulaze Sterling, Fil Foden i Hari Kejn. To smo pustili i dobili smo gol", rekao je selektor svetskih viceprvaka

