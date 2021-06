TERZIĆ POSLE PAKLENOG ŽREBA: Želeli smo da izbegnemo Makabi ili Kairat!

"Želeli smo da izbegnemo Makabi iz Izraela ili Kairat iz Kazahstana koji su najteži mogući protivnici, možda i previše jaki kada se radi o ovoj rundi kvalifikacija", rekao je generalni direktor FK Crvena zvezda Zvezdan Terzić nakon žreba za drugo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona koji je crveno-bele "spojio" sa pobednikom meča između šampiona Izraela i Kazahstana.

"Sve ostale potencijalne protivnike, koga god da smo dobili, bilo bi lakše. Mitar Mrkela mi je sinoć poslao poruku gde je pisalo da bi valjalo izbeći par Makabi Haifa i Kairat, a to je generalno bio opšti komentar svih nas kad smo videli tri potencijalna protivnika. Dueli tima iz Velsa i jermenskog šampiona, kao i drugi par koji je bio gruzijski šampion protiv azerbejdžanskog i to smo priŽeljkivali. Kairat ima budžet oko 25 miliona evra, plus dalek put do Kazahstana, vremenske zone, tako da bih više voleo da igramo protiv Makabija Haife, šampiona Izraela", izjavio je Terzić za klupsku televiziju.

foto: Starsport©

Šampioni Izraela i Kazahstana prvi kvalifikacioni meč igraju 6. ili 7. jula.

Zvezda će u prvom meču biti gost, a ime rivala dobiće 13. ili 14. jula, posle revanš meča.

Prvi mečevi druge runde kvalifikacija igraju se 20. i 21. jula, a revanš mečevi su na programu 27. i 28. jula.

(Kurir sport)