MAKEDONCI SPREMNI ZA DRUGI MEČ NA EURU Angelovski: Spremni smo za Ukrajinu, verovatno najvažniji meč ove generacije!

Selektor Severne Makdonije Igor Angelovski izjavio je danas u Bukureštu da je makedonska reprezentacija spremna za utakmicu protiv Ukrajine, koju je ocenio da kao, verovatno, najvažniji meč koji će ova generacija igrati.

"Najvažnija lekcija je da ponovo verujemo da imamo kvalitet, zato što smo do 80-tog minuta imali aktivan rezultat protiv Austrije. Nismo se branili, nismo igrali bunker, čak smo imali situacije i da povedemo. Ipak to nismo uspeli da uradimo, primili smo gol posle pada koncentracije. Sledi meč sa Ukrajinom i milsim da imamo situaciju u kojoj možemo da se popravimo na rezultatskom planu", rekao je on.

Angelovski je istakao da su fudbalieri Severne Makedonije na Euro došli da se plasiraju u drugu fazu i da je ta faza za njih aktivna.

"Imamo pred sobom rivala koji isto ima nula bodova, što znači da je ovo za nas finale. I da ne uspemo neće biti tragedija, a normalno je da ćemo dati sve od sebe. Ukrajincii su kvalitetan tim i to su pokazali protv Holandije. Imaju odlične individualce, ali i mi imamo kvalitet i pokazali smo da možemo da se nosimo sa svima", rekao je selektor Severne Makedonije. Reprezentativac Stefan Ristovski je rekao da je makedonski tim spreman fizički i psihički i da ne sme da se dozvoli pad atmisfere i nekakav alibi za slab nastup.

"Profesionalci smo i ne smemo da dozvolimo pad atmosfere. Ovo je veliko takmičenje i ne smemo da dozvolimo ništa da nas dekoncentriše. Slede još dva meča. Daćemo maksimum", rekao je defanzivac zagrebačkog Dinama.

On je istakao da makedonski igrači nisu na Evropsko prevenstvo došli kao turisti i da imaju ogroman kvalitet.

"Sa tri bloka, odbranom našeg gola i brzim kontranapadima možemo da iznenadimo protivnika. Kada igrate sa ovakvim selekcijama morate da ste spremni za to. Sa Austrijom smo se pripremali za jednog, a oni su izašli sa pet defanzivaca. Svako pokušava da te iznenadi", rekao je Ristovski.

